Οικονομία

Φωτιές - ΥΠΟΙΚ: Λογαριασμός για δωρεές υπέρ των πυρόπληκτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνοιξε ο Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής για την συγκέντρωση οικονομικών προσφορών, με στόχο τη στήριξη και ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών

Κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών, ανοίχθηκε σήμερα, 11/08/2021, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ειδικός λογαριασμός με τίτλο «Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής – Εισφορές Ιδιωτών» του ν. 4797/2021 (Α’ 66), στον οποίο μπορούν να κατατίθενται δωρεές για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές, όπως οι μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της πατρίδας μας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών:

"Στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που βιώνει για ακόμα μια φορά η χώρα μας, με τους συμπολίτες μας να δοκιμάζονται σκληρά και τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής να γίνονται ήδη αισθητές, σε παγκόσμιο επίπεδο, το Κράτος έχει επιστρατεύσει από την πρώτη στιγμή, ως όφειλε, όλους τους διαθέσιμους εγχώριους και ευρωπαϊκούς πόρους για την άμεση αποζημίωση και στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις πυρκαγιές, αρχικά, και την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και την αποκατάσταση του φυσικού πλούτου της χώρας, στη συνέχεια.

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την αμεσότερη δυνατή ανακούφιση των συμπολιτών μας, προχωρήσαμε στην κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτάχυνση των διαδικασιών, για την αποζημίωση κάθε πυρόπληκτου σε όποια περιοχή της χώρας και αν βρίσκεται, ενώ παράλληλα, δρομολογούμε την βέλτιστη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, ύψους 16 δισ. ευρώ μέχρι το 2027, για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πράσινη μετάβαση.

Τα τελευταία δύο χρόνια η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών διαχειριστήκαμε πολλαπλές κρίσεις. Την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, μεγάλες φυσικές καταστροφές, εθνικές προκλήσεις και μεταναστευτικές πιέσεις. Βρήκαμε τους πόρους, ενεργήσαμε έγκαιρα, αποζημιώσαμε άμεσα συμπατριώτες μας, χτίσαμε «δίχτυ» προστασίας και ασφάλειας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενισχύσαμε την άμυνα και ενδυναμώσαμε την ισχύ της χώρας. Με την ίδια ταχύτητα και προσήλωση στο στόχο, με σεμνότητα και με σεβασμό στον κάθε πολίτη, θα ενεργήσουμε και σήμερα, ανταποκρινόμενοι στην νέα πρόκληση και στις ανάγκες των συμπατριωτών μας.

Στην κρίσιμη μάχη, όμως, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πυρκαγιών και την αποκατάσταση του φυσικού πλούτου της χώρας μας, μπορούμε να συνδράμουμε όλοι. Είναι μια δοκιμασία που επιβάλλει υπευθυνότητα και ενότητα. Η έμπρακτη αλληλεγγύη πολιτών και επιχειρήσεων, στον βαθμό που ο καθένας και η καθεμία μπορούν να προσφέρουν, είναι πολύτιμη. Οι πόροι που θα κατατεθούν κατά την τρέχουσα περίοδο, θα διατεθούν, σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας, σε στοχευμένες δράσεις στήριξης και ενίσχυσης των πληγέντων από τις πυρκαγιές και αποκατάστασης των δασικών και άλλων οικοσυστημάτων, οι οποίες και θα ανακοινώνονται δημόσια.

Ο κωδικός ΙΒΑΝ του ειδικού λογαριασμού είναι: GR 9501000230000002341227461 ".

Ειδήσεις σήμερα:

Άνδρος: Εργαζόμενοι φοιτητές έσωσαν γυναίκα από πνιγμό (βίντεο)

Φωτιές: Αυξάνεται η διεθνής βοήθεια - Σε ποια μέτωπα επιχειρεί (βίντεο)

Φωτιές - ΔΕΔΔΗΕ: ποιες περιοχές δεν έχουν ρεύμα