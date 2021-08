Κοινωνία

Φωτιές: 680 πυροσβέστες σε Γορτυνία και Ηλεία

Αυξημένος και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Εκατοντάδες πυροσβέστες βρίσκονται ακόμα και επιχειρούν σε Γορτυνία και Ηλεία.

Περίπου 680 πυροσβέστες επιχειρούν στη Γορτυνία και στη γειτονική Ηλεία, συγκεκριμένα σε περιοχές του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις εστίες της φωτιάς και να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις, ενώ από νωρίς σήμερα το πρωί πραγματοποιούν ρίψεις νερού πέντε εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στις δασικές πυρκαγιές της Γορτυνίας και της Αρχαίας Ολυμπίας επιχειρούν 678 πυροσβέστες με 218 οχήματα και 30 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Στις προαναφερόμενες δυνάμεις συμπεριλαμβάνονται και αυτές που έχουν διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα από την Τσεχία, 21 πυροσβέστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, 200 πυροσβέστες με 59 οχήματα από τη Γαλλία, 57 πυροσβέστες με 18 οχήματα από τη Γερμανία και 39 πυροσβέστες με 16 οχήματα από την Αυστρία.

Όσον αφορά την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος».

Παράλληλα, συνδρομή στο έργο της πυρόσβεσης παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ τις πυροσβεστικές δυνάμεις συντονίζει ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

Συναγερμός για 4 Περιφέρειες της χώρας

Για σήμερα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, με κατηγορία κινδύνου 4 για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)