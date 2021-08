Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία - Τουρκία: πενταετής συμφωνία για στρατιωτική συνεργασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπεται στην συμφωνία που υπέγραψε ο Χουλουσί Ακάρ με την ομόλογο του. Τι δήλωσαν οι δύο υπουργοί Άμυνας.

Οι υπουργοί 'Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας, Ράντμιλα Σεκερίνσκα και της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ υπέγραψαν πενταετή συμφωνία Στρατιωτικής-Οικονομικής Συνεργασίας, η οποία όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου 'Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας «θα βελτιώσει τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων της χώρας».

Η συμφωνία υπεγράφη κατά την επίσκεψη της υπουργού 'Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας στην Κωνσταντινούπολη.

Η συμφωνία προβλέπει σταδιακή κατανομή κονδυλίων από τη μεριά της Τουρκίας σε ετήσιο επίπεδο, τα οποία εκ μέρους της Βόρειας Μακεδονίας θα χρησιμοποιηθούν για τον εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων της και την ενίσχυση της μαχητικής τους ετοιμότητας.

«Η Βόρεια Μακεδονία και η Τουρκία δεν είναι μόνον στρατηγικοί εταίροι, αλλά και φίλοι με υψηλό σεβασμό μεταξύ τους και συνεργάζονται στενά επί τρεις δεκαετίες δίχως καμία απολύτως κηλίδα στις σχέσεις τους», δήλωσε η Ράντμιλα Σεκερίνσκα.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή της συμφωνίας και ανέφερε ότι αναμένει την ταχεία και επιτυχή εφαρμογή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Βίλια: νέες εκκενώσεις οικισμών και τιτάνια μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

Εξαδάκτυλος για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: γίνεται πολιτική εκμετάλλευση του αντιεμβολιασμού (βίντεο)

Τσιτσιπάς για κορονοϊό: δεν βλέπω το λόγο να εμβολιαστώ, έχει κάποιες παρενέργειες