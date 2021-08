Αθλητικά

Ολυμπιακός – Europa League: η πρώτη “μάχη” για την είσοδο στους Ομίλους

Οι πρωταθλητές υποδέχονται την Σλόβαν Μπρατισλάβας από την Σλοβακία και φιλοδοξούν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

Μετά το «κάζο» και τον αποκλεισμό από την συνέχεια του Champions League από την Λουντογκόρετς, οι παίκτες του Ολυμπιακού, καλούνται να βρουν τα ψυχικά και αγωνιστικά αποθέματα, προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση στους ομίλους του Europa League.

Απόψε (19/08) οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν την Σλόβαν Μπρατισλάβας από την Σλοβακία και θέλουν ένα σκορ που θα τους καταστήσει φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα των πρώτων αναμετρήσεων για τα play offs, φαβορί για πρόκριση, θεωρούνται οι Γαλατασαράϊ, η Ραπίντ Βιέννης, η Φενερμπαχτσέ και η Ρέϊντζερς, ενώ τα υπόλοιπα «εισιτήρια», αναμένεται να κριθούν στις λεπτομέρειες.

