Αγγλία: έκρηξη αναστάτωσε μικρή πόλη (βίντεο)

Πυκνός, μαύρος καπνός σκέπασε την πόλη, κάνοντας ασφυκτική την κατάσταση.

Ολόκληρη περιοχή εκκένωσαν οι Αρχές στο Λίμινγκτον (Leamington), στην Αγγλία, μετά από έκρηξη.

Δεν έχει γίνει σαφές το τι προκάλεσε την έκρηξη, αλλά σημειώθηκε στη βιομηχανική περιοχή.

Πριν ακόμα εμφανιστούν τα πυκνά, μαύρα, σύννεφα της φωτιάς, οι κάτοικοι της περιοχής είχαν κατακλύσει τα social media αναφερόμενοι σε εκρήξεις.

Άλλοι ανέφεραν ότι βλέπουν ανθρώπους να κάνουν εμετό, μετά τον σκέπασμα της πόλης από τον καπνό.

