Ομπράντοβίτς για Ίβκοβιτς: είναι μια δύσκολη ημέρα για μένα

Τους δυο προπονητές συνέδεε πολύχρονη φιλία, αλλά ήταν και κουμπάροι. «Τον ευχαριστώ για όλα όσα μου έμαθε, μέσα κι έξω από τα γήπεδα», είπε μεταξύ άλλων ο «Ζοτς».

Ο θάνατος του Ντούσαν Ιβκοβιτς «κόστισε» πολύ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στον κουμπάρο του μετά τον φιλικό αγώνα της Παρτιζάν με την Αναντολού Εφές, όπου τιμήθηκε ο Νόβισα Βελίτσκοβιτς. Πιο συγκεκριμένα ο «Ζοτς» δήλωσε, «Είμαι χαρούμενος για τον Νόβισα, γιατί ήταν το δικό του παιχνίδι. Του έδωσα συγχαρητήρια για ότι έκανε για την Παρτιζάν. Αλλά ήταν προσωπικά μία δύσκολη ημέρα για εμένα. Ευχαριστώ τους φιλάθλους της Παρτιζάν που παρευρέθηκαν και αποχαιρετήσαμε όλοι τον Ντούντα με τον τρόπο που του άξιζε. Προσπάθησα όσο ήταν δυνατόν να είμαι συγκεντρωμένος στον αγώνα. Οι παίκτες μου έπαιξαν καλά, αλλά η Εφές είχε πολλές απουσίες.

Είμαι πολύ στεναχωρημένος από τότε που έμαθα τα δυσάρεστα νέα. Δεν θέλω να πω πολλά για την σχέση μου με τον Ντούντα, όλοι την γνωρίζουν. Νομίζω πως η Παρτιζάν έκανε ό,τι μπορούσε για να τον αποχαιρετήσει με έναν αξιοπρεπή τρόπο. Θα υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στο μέλλον για κάτι μεγαλύτερο, μιας και έδωσε τα πάντα στην Παρτιζάν. Τον ευχαριστώ για όλα όσα μου έμαθε, μέσα κι έξω από τα γήπεδα».

