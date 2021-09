Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: “φίλος” της κατηγορούμενης κάνει αποκαλύψεις στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τρία άτομα φέρονται να γνώριζαν όσα σχεδίαζε επί μήνες, η καθ' ομολογία δράστιδα της επίθεσης εναντίον της Ιωάννας Παλιοσπύρου. Ένας εκ των τριών, μίλησε στον ΑΝΤ1 μέσω του συνηγόρου του.



Της Κέλλυς Χεινοπώρου



Τρία άτομα φέρονται να γνώριζαν, τα όσα σχεδίαζε επί μήνες, η 36χρονη καθ' ομολογία δράστις, της επίθεσης με βιτριόλι εναντίον της Ιωάννας Παλιοσπύρου. Ένας εκ των τριών που μίλησε στον ΑΝΤ1, μέσω του συνηγόρου του, υποστήριξε ότι φοβήθηκε, γι' αυτό και δεν αποκάλυψε τίποτα.

Τους ζητούσε να παρακολουθήσουν την Ιωάννα. Άλλες φορές να γίνουν η σκιά του 40χρονου, του γοητευτικού άνδρα που εικάζεται ότι αποτέλεσε τον «μήλον της έριδος» στην τραγική υπόθεση της επίθεσης με βιτριόλι. Φέρεται να γνώριζαν όλες τις κινήσεις της κατηγορουμένης, μήνες πριν από την επίθεση σε βάρος της Ιωάννας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα φιλικό ζευγάρι της κατηγορουμένης και μια ακόμη φίλη της, γνώριζαν πολλούς μήνες πριν από την επίθεση, όλες της κινήσεις της Έφης. Τους είχε ζητήσει βοήθεια στις παρακολουθήσεις της, βοήθεια να βρει gps και καυστικό υγρό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες λίγα λεπτά μετά την επίθεση τους είχε τηλεφωνήσει.

«Ζητούσε πολλές φορές να παρακολουθήσει τον 40χρονο από την οικία του. Να παρακολουθήσει την κυρία Παλιοσπύρου. Ο ίδιος βέβαια επειδή είχε καταλάβει ότι υπήρχε μια εμμονική κατάσταση, προσπαθούσε συνεχώς να την αποφύγει, της έλεγε ότι «ναι» πήγε, αλλά δεν είχε παρακολουθήσει ουσιαστικά», αποκαλύπτει στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του 36χρονου φίλου της Έφης, Αλέξανδρος Κούκιος.

Ο δικηγόρος του φίλου της Έφης, το σπίτι του οποίου από τις Αρχές έγινε «φύλλο και φτερό», ομοίως και τα κινητά του και ο υπολογιστής του, αποκαλύπτει ότι η κατηγορουμένη του είχε ζητήσει βοήθεια για να βρει βιτριόλι.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο κ. Κούκιος η Έφη σε επικοινωνία με τον 36χρονο «ρώτησε από πού θα μπορούσαν να προμηθευτεί το συγκεκριμένο σκεύασμα». Ο ίδιος, σύμφωνα με τον δικηγόρου του, δεν την ρώτησε τι το ήθελε. «Ίσα-ίσα πάλι προσπάθησε να την αποφύγει εκείνος, λέγοντας «εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα πράγματα»», αναφέρει ο κ. Κούκιος.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το GPS στο αυτοκίνητο ο κ. Κούκιος απάντησε: «Πράγματι, τον είχε ρωτήσει πως θα μπορούσε να βρει κάποιο GPS, το οποίο να παρακολουθεί. Εκείνος πάλι προφασίστηκε κάποια δικαιολογία για να την αποφύγει».

«Μου ζήτησε να γίνω το άλλοθι της»



Και τις δυο φορές που αποπειράθηκε να επιτεθεί με βιτριόλι, η Έφη κάλεσε στο κινητό τον 36χρονο φίλο της και του ζήτησε να γίνει το άλλοθι της

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 ο κ. Κούκιος ο 36χρονος φίλος της «δυο ημέρες πριν γίνει η επίθεση με βιτριόλι, δέχτηκε μια κλήση από την κατηγορουμένη. Ακούει την Έφη να λέει «πες ότι είμαστε μαζί», «πες ότι είμαστε μαζί» και το κλείνει. Την επόμενη ημέρα συμβαίνει ακριβώς το ίδιο».

Απαντώντας στην ερώτηση γιατί ο 36χρονος δεν πήγε στις Αρχές ο κ. Κούκιος απαντά: «Τρόμαξε και πανικοβλήθηκε, όχι μόνο επειδή θα μπορούσε να εμπλακεί, αλλά και όπως μου εκμυστηρεύτηκε ότι φοβήθηκε και για την ζωή του»

O 36χρονος θέτει τον εαυτόν του στην διάθεση των Αρχών και της Ιωάννας προκειμένου, όπως λέει, να εισφέρει όπως μπορεί στην υπόθεση.

