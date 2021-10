Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Rapid test δωρεάν σε 35 σημεία το Σάββατο

Αναλυτικά οι περιοχές και οι ώρες κατά τις οποίες κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα διενεργούν ελέγχους ανίχνευσης κορονοϊού.

Σε 35 σημεία θα βρίσκονται το Σάββατο οι κινητές μονάδες υγείας του ΕΟΔΥ, για την διενέργεια rapid test δωρεάν για τον κορονοϊό.

Αναλυτικά:

Δ. Παπάγου – Χολαργού, Πλατεία Φανερωμένης, Χολαργός, 09:00 -15:00 Δ. Νέας Σμύρνης, Πλ. Νέας Σμύρνης, 09:00 -15:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 09:00-17:00 Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 09:00-14:00 Τρίπολη, Πνευματικό Κέντρο, 09:00-14:00 Άρτα, πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 08:00-13:00 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-20:30 Κ.Υ. Θήβας, Κάδμου 47, 09:00-15:00 Δ. Δράμας, Κέντρο Ενημέρωσης, πλατεία Ελευθερίας, 08:00-14:00 Δ. Αλεξανδρούπολης, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:00-16:00 Λουτρά Αιδηψού Εύβοιας, Λιμένας, αίθουσα ΟΛΝΕ, 08:00-14:00 Χαλκίδα Εύβοιας, παλαιά γέφυρα, κάτω από τη στάση των ταξί, 09:00-15:00 Αρκαλοχώρι, Δ. Αρχανών Αστερουσιών Ηρακλείου, εκθεσιακό κέντρο, 10:00-15:00 Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00 Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00 Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδώνων 2, 09:00-17:00 Κοινότητα Ματαράγκας Δ. Σοφάδων Καρδίτσας, κοινοτικό ιατρείο, 11:00-15:00 Κ.Υ. Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:30-15:30 Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-17:00 Κ.Υ. Κοζάνης, Αριστοφάνους & Καταφυγίου, 08:30-15:30 Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 08:00-16:00 Ελασσόνα Λάρισας, κεντρική πλατεία, 09:00-12:00 Δ. Βόλος, Πλατεία Ελευθερίας, Ελ. Βενιζέλου 43, 08:00-16:00 Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 08:30-15:30 Ξάνθη, κέντρο υγείας, Ανδρέου Δημητρίου 1, 08:30-14:30 Παροικιά Πάρου, ΚΑΠΗ, 09:00-15:00 Ανδρομάχη Πιερίας, Χώρος Εμποροπανήγυρη, 08:00-14:30 Κομοτηνή, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Συμεωνίδη & Υψηλάντου γωνία, 09:00-14:00 Καρλόβασι Σάμος, κέντρο υγείας, 10:00-14:00 5ο ΚΑΠΗ Τρικάλων, 08:00-13:00 Πλατεία ΟΣΕ, Τρίκαλα, 08:00-11:00 Δημοτικό parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00-15:00 Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα, 08:00-14:30 Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, πλατεία Ησαΐα, 08:00-14:00 Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29, 09:00-15:00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Περισσότερες πληροφορίες εδώ και εδώ.