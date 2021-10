Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σοκάρει το παγκόσμιο ποσοστό των θανάτων

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ο απολογισμός της πανδημίας μπορεί να είναι δύο έως τρεις φορές υψηλότερος.

Οι θάνατοι σε όλο τον κόσμο που συνδέονται με την COVID-19 ξεπέρασαν την Παρασκευή τα 5 εκατομμύρια, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters, με τους ανεμβολίαστους να είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στην επιθετική παραλλαγή Δέλτα.

Περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους στον κόσμο δεν έχουν ακόμη λάβει έστω μία δόση εμβολίου κατά της COVID-19, σύμφωνα με το Our World in Data.

Πέρασε λίγο πάνω από ένας χρόνος για να φθάσουν οι θάνατοι που συνδέονταν με την COVID-19 τα 2,5 εκατ., ενώ οι επόμενοι 2,5 εκατ. θάνατοι καταγράφηκαν σε κάτι λιγότερο από οκτώ μήνες, σύμφωνα πάντα με ανάλυση του Reuters. Περισσότεροι από τους μισούς των συνολικών θανάτων σε όλο τον κόσμο, που καταγράφονται κατά μέσο όρο σε διάστημα επτά ημερών, συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Ρωσία, στη Βραζιλία, στο Μεξικό και στην Ινδία.

Παγκοσμίως ένας μέσος όρος 8.000 θανάτων καταγραφόταν καθημερινά την τελευταία εβδομάδα, ή περίπου πέντε θάνατοι το λεπτό. Ωστόσο το παγκόσμιο ποσοστό των θανάτων έχει επιβραδυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Το AFP σημειώνει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά, λαμβάνοντας υπόψη την υπερβάλλουσα θνησιμότητα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την COVID-19, ότι ο απολογισμός της πανδημίας μπορεί να είναι δύο έως τρεις φορές υψηλότερος.

