Κορονοϊός - Γκάγκα: όχι συγκεντρώσεις παιδιών σε σπίτια

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας στη σημερινή ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στη χώρα.

Για «υψηλό» αριθμό θανάτων από τον κορονοϊό έκανε λόγο κατά την έναρξη της σημερινής τακτικής ενημέρωσης η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

Η Μίνα Γκάγκα αναφέρθηκε στις «κόκκινες» περιφέρειες όπου και σήμερα καταγράφηκαν πάνω από 50 κρούσματα, δηλαδή την Αχαΐα, τη Δράμα, την Καβάλα, την Πέλλα και την Πιερία.

Ιδιαίτερη έκκληση έκανε προς τους γονείς μικρών παιδιών.

«Έχουμε μπει σε μια πιο κανονική περίοδο για τους εμβολιασμένους», σημείωσε αναφερόμενη στα μέτρα χαλάρωσης που ανακοινώθηκαν για τον τομέα της διασκέδασης και μιλώντας για τα δημοσιεύματα και τις δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με τα παιδικά πάρτι, είπε πως «θέλουμε τα παιδιά κοινωνικοποιημένα», τονίζοντας ότι, «ανοίξαμε με μέτρα τα σχολεία».

Και απηύθυνε έκκληση να «μην μαζεύουμε 30 παιδάκια σε σπίτια να παίξουν, μη μαζεύουμε μεγάλο αριθμό παιδιών στα σπίτια χωρίς να τηρούνται μέτρα», υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι, τα παιδιά δεν ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των εμβολιασθέντων, ενώ βρίσκονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου μετάδοσης του κορονοϊού.

