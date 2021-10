Οικονομία

Κάλπικα 2ευρω: Γέμισε η αγορά – πώς τα ξεχωρίζουμε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΑΝΤ1 μπήκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και παρουσιάζει το πώς ένα γυμνό μάτι μπορεί να ξεχωρίσει τα κάλπικα κέρματα.

Της Μαρίας Οργανοπούλου

Σχεδόν ανύπαρκτη είναι η διαφορά του κάλπικου με το γνήσιο κέρμα των 2 ευρώ.

«Φωλιάζουν».. στο πορτοφόλι μας .. όμως οι περισσότεροι δεν θα καταλάβουν απολύτως τίποτα.

Ο ΑΝΤ1, κάνοντας αυτοψία, βρέθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και παρουσιάζει πώς ένα γυμνό μάτι μπορεί να ξεχωρίσει τα .. κάλπικα κέρματα.

«Έχουν μία διαφορά στη χρωματική υφή αλλά όταν ο κόσμος το έχει στα χέρια του ή στην τσέπη του αυτό δεν μπορεί να το παρατηρήσει εύκολα», εξήγησε η αστυνόμος και εμπειρογνώμονας Αφροδίτη Ντέλλα.

Τα παραχαραγμένα κέρματα των 2 ευρώ παρουσιάζονται ελαφρώς πιο ξεθωριασμένα, σε αντίθεση με τα γνήσια, με την κ. Ντέλλα να προτείνει τη χρήση ενός απλού μαγνήτη, σε περίπτωση που το γυμνό μάτι μας δεν καταφέρει να εντοπίσει… την πλάνη.

Από το 2018 και μετά έχουν καταγραφεί περί τα 95.000 κάλπικα κέρματα να κυκλοφορούν στην αγορά.

Τα στοιχεία δείχνουν πως στα ρέστα στα διόδια κυκλοφορούν αρκετά πλαστά, καθώς το κέρμα δεν μπορεί να ελεγχθεί τόσο γρήγορα, όσο ένα χαρτονόμισμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Τρίτη δόση εμβολίου για τους άνω των 50 ετών

Ηλεκτρικό ρεύμα - Επίδομα θέρμανσης: Έρχεται αύξηση της επιδότησης

Αθηνά Ωνάση: Νέο look σε σπάνια εμφάνισή της (εικόνες)