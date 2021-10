Οικονομία

Σκυλακάκης για επίδομα θέρμανσης στον ΑΝΤ1: Μέχρι τις 10/11 θα ανοίξει η πλατφόρμα

Τι είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών για τον ΕΦΚ στα καύσιμα, τα αναδρομικά συνταξιούχων και τον ΕΝΦΙΑ.

Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Όπως εξήγησε, ένα κομμάτι του επιδόματος θα δοθεί ως προκαταβολή, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, σε αυτούς που είχαν πάρει επίδομα θέρμανσης πέρυσι. Θα λάβουν καταρχήν το σύνολο του επιδόματος που έλαβαν πέρυσι και αν τα τιμολόγια τους είναι μεγαλύτερα, θα πάρουν το υπόλοιπο μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε θα λάβουν το επίδομα και οι καινούργιοι δικαιούχοι.

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα δεν μπορεί να μειωθεί, γιατί έχουμε έλλειμμα 7,3%, ξεκαθάρισε ο κ. Σκυλακάκης. «Αν μπορούσα, θα το έκανα αύριο το πρωί», σημείωσε.

Εκτίμησε πως οι τιμές στα προϊόντα θα υποχωρήσουν πριν από τον Απρίλιο, ενώ τόνισε ότι πρέπει να αυξήσουμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών εξήγησε πως δεν μπορεί να εισηγηθεί έκτακτο επίδομα σε χαμηλοσυνταξιούχους και χαμηλόμισθους, λόγω ελλείμματος.

Για τα αναδρομικά συνταξιούχων, είπε ότι τηρούμε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Σχολιάζοντας την επισήμανση των Γιώργου Παπαδάκη, ότι η Κυβέρνηση έχει διατηρήσει ορισμένα άρθρα του νόμου Κατρούγκαλου, τον οποίο αρχικά είχε πει ότι θα καταργήσει, ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι διορθώθηκαν οι αδικίες που υπήρχαν.

Τέλος, σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ, ανέφερε η μεγάλη πλειοψηφία των φορολογούμενων θα δει μείωση.

