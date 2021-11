Πολιτική

Πολυτεχνείο Κρήτης - “Ομηρία” Κοσμήτορα: Η Κεραμέως ζήτησε παρέμβαση εισαγγελέα

Την παρέμβαση Κεραμέως προκάλεσε η καταγγελία για περιστατικό πολύωρου "αναγκαστικού εγκλεισμού" κοσμήτορα από ομάδα ατόμων



Την παρέμβαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως προκάλεσε δημόσια καταγγελία που αναφέρεται σε περιστατικό πολύωρου «αναγκαστικού εγκλεισμού» του Κοσμήτορα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, από ομάδα 20-30 ατόμων, σημαντικός αριθμός εκ των οποίων δεν έχει σχέση με την πανεπιστημιακή κοινότητα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται την ανακοίνωση:

Με αναφορά στον Εισαγγελέα Χανίων, ζητά την παρέμβασή του προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν αξιόποινες πράξεις που έλαβαν χώρα εντός του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά τη διάρκεια του φερόμενου περιστατικού. Ο Κοσμήτορας φέρεται να υπέστη αναγκαστικό εγκλεισμό για περίπου 4 ώρες, να δέχτηκε ύβρεις και απειλές, να παρεμποδίστηκε η εκτέλεση των διοικητικών και διδακτικών του καθηκόντων κατά το διάστημα αυτό, να του απαγορεύτηκε με βία η χρήση τηλεφώνου και να πιέστηκε για υπογραφή δήλωσης παρά τη θέλησή του.

Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως δήλωσε σχετικά: «Η βία και η ανομία δεν έχουν θέση στα Πανεπιστήμιά μας. Είναι αδιανόητο να λαμβάνουν χώρα περιστατικά περιορισμού ελευθερίας, καταναγκασμού, απειλών, ύβρεων ή παρεμπόδισης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και η θωράκιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος στα Πανεπιστήμιά μας, ώστε οι φοιτητές μας, οι καθηγητές μας, τα μέλη του προσωπικού μας να έχουν το περιβάλλον που τους αρμόζει. Ακριβώς γι’ αυτό κίνησα τις νόμιμες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση του καταγγελθέντος, σοβαρού αυτού περιστατικού».

