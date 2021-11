Κοινωνία

Γλυκά Νερά - μικρή Λυδία: Η μητέρα της Καρολάιν άλλαξε στάση προς τους γονείς του πιλότου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την Αλόννησο ο πατέρας του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Τι αποκάλυψε στο "Πρωινό" φίλος της οικογένειας της Καρολάιν.

Άρον άρον έφυγε από την Αλόννησο ο πατέρας του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Κέλλυ Χεινοπώρου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η μητέρα της Καρολάιν έχει αλλάξει στάση απέναντι στους γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου μετά την βάφτιση της μικρής Λυδίας.

Η Σουζάνα φαίνεται να βάζει όρια στις επισκέψεις και τις επαφές της μικρής Λυδίας με τους γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου και πλέον εφαρμόζει αυτά που έχει αποφασίσει ο δικαστής.

Ο πατέρας του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, ο οποίος σσύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι καθόλου καλά ψυχολογικά, μόλις είδε την αλλαγή της συμπεριφοράς της μητέρας της Καρολάιν, αποφάσισε να φύγει από το νησί.

Την ίδια ώρα, μιλώντας στο «Πρωινό» φίλος της οικογένειας της Καρολάιν, και αναφερόμενος στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο για το παρελθόν έκανε λόγο για ένα «προβληματικό παιδί» ενώ αποκάλυψε ότι σε ηλικία 12 – 13 ετών είχε φύγει από το σπίτι του.

Ειδήσεις σήμερα:

Στέφανος Τσιτσιπάς: βόλτες στο Παρίσι με νέο λουκ!

Κορονοϊός – εμβολιασμός: άνοιξε η πλατφόρμα για την τρίτη δόση όλων των ενηλίκων

Γαλλία: Τρένο παρέσυρε μετανάστες