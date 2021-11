Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Pfizer: Χάπι μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου

Πρόκειται για το δεύτερο αντι-ιικό χάπι μετά την έγκριση από τη Βρετανία του σκευάσματος της Merck. Τι έδειξε η δεύτερη φάση κλινικών δοκιμών.



Μετά τη Merck, που ήδη πήρε έγκριση από τη Βρετανία και ετοιμάζεται για την Ευρώπη, η Pfizer ανακοίνωσε ότι το δικό της χάπι κατά της Covid-19 μειώνει 89% τις νοσηλείες και τους θανάτους.

Σύμφωνα με τη Pfizer, το φάρμακο, το οποίο θα πωλείται υπό τον ονομασία Paxlovid, στη δεύτερη φάση των κλινικών δοκιμών, εμφάνισε ποσοστό αποτελεσματικότητας 89%, χορηγούμενο τρεις ημέρες μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία σχεδιάζει να καταθέσει τα δεδομένα της μελάτης στον FDA το συντομότερο δυνατό, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης για επείγουσα χρήση.

Δεδομένων των όσων ανακοινώθηκαν, το χάπι της Pfizer κατά της Covid-19 μπορεί να αλλάξει την εξέλιξη της πανδημίας, τονίζει το Bloomberg. Μόλις κατατεθεί ο φάκελος στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, θα ακολουθήσουν ανάλογες αιτήσεις και σε άλλες αρχές, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρίας.

