Κορονοϊός: πολιτική κόντρα για τα μέτρα και το ΕΣΥ

Επικρίσεις στην Κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για την διαχείριση της πανδημίας, τα νοσοκομεία και τα νέα μέτρα. Τι απαντά το Μαξίμου για τους ανεμβολίαστους και το εμπόριο.

Αδιάκοπη μαίνεται η πολιτική κόντρα για την διαχείριση της πανδημίας, με την Κυβέρνηση να λαμβάνει μέτρα και να απευθύνει εκκλήσεις για την τήρηση τους καθώς και διαρκή καλέσματα για την εμβολιαστική θωράκιση των πολιτών και την αντιπολίτευση να «ξιφουλκεί» κατά του Μαξίμου σε κάθε ευκαιρία, ενώ σύγκρουση ξέσπασε και ανάμεσα στην Πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ και το Νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς" που διέψευσε όσα υποστήριξε η Ματίνα Παγώνη για εφημερία - 'νύχτα του Αγίου Βσρθολομαίου".

Το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε σύσκεψη με εκπροσώπους των φορέων του εμπορίου και της εστίασης με αντικείμενο την καλύτερη συνεργασία για την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Όπως τόνισε «η εστίαση και το εμπόριο δείχνουν υπευθυνότητα στην εφαρμογή των νέων μέτρων. Θα ξαναπώ ότι η οικονομία και η κοινωνία δεν θα ξανακλείσουν. Οι εμβολιασμένοι δεν θα στερηθούν τις ελευθερίες τους και όποιοι ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προστατευτούν. Για να συμβούν, όμως, όλα αυτά ταυτόχρονα εκτός από την αστυνόμευση χρειάζεται προφανώς και συνεργασία και φαίνεται ότι με κύριο όπλο την πειθώ αυτήν την κατακτάμε».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού αναφέρθηκε στην σημαντική αύξηση των ραντεβού για την πρώτη δόση του εμβολίου έναντι του κορονοϊού, επεσήμανε ότι «από ένα σημείο και πέρα γινόμαστε εμείς οι ίδιοι οι αστυνόμοι της υγείας μας κι εσείς οι προστάτες της υγείας των υπαλλήλων και των πελατών σας. Παράλληλα πιστεύω ότι έτσι υπερασπίζεστε και τη φήμη των επιχειρήσεων σας, γιατί θα ήταν ολέθριο από μία αμέλεια να στιγματιστούν ως εστίες μετάδοσης του κορονοϊού. Σε καμία περίπτωση μία μικρή αναστάτωση που δέχομαι ότι υπάρχει στη δουλειά σας δεν μπορεί να συγκριθεί με το όφελος που προσφέρει στην αγορά και στη χώρα η τήρηση των υγειονομικών μέτρων και βέβαια δεν μπορεί να συγκριθεί και με την απόφασή μας να παραμείνουμε ανοιχτοί και να μείνουν ανοιχτές οι οικονομικές δραστηριότητες όλο αυτό το διάστημα με τους κανόνες που έχουμε θεσπίσει».

Απαντώντας στον Πρωθυπουργό, ο Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε «αφού αδράνησε για μήνες, η κυβέρνηση μετακυλίει τώρα την ευθύνη για την προστασία της δημόσιας υγείας στους επιχειρηματίες και εργαζόμενους στην εστίαση και στο λιανεμπόριο. Στη σημερινή του συνάντηση με εκπροσώπους των δύο κλάδων, ο κ. Μητσοτάκης τους έψεξε ότι μια δική τους αμέλεια αρκεί για να στιγματιστούν οι επιχειρήσεις τους ως εστίες υπέρ μετάδοσης του κορονοϊού. Και όχι μόνο αυτό. Αγνόησε τα δίκαια αιτήματά τους για οικονομική στήριξη ενόψει των νέων μέτρων, με την δικαιολογία ότι τα δύσκολα στην οικονομία πέρασαν. Αυτό το έχει πει επανειλημμένως. Η πραγματικότητα όμως συνεχίζει να τον διαψεύδει: τα κρούσματα αυξάνονται και η πραγματική οικονομία είναι σε οριακή κατάσταση. Η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να σοβαρευτεί και σταματήσει την μετάθεση των ευθυνών της στις πλάτες άλλων. Αλλιώς η χώρα μας θα συνεχίσει να καταγράφει αρνητικά ρεκόρ τόσο σε υγειονομικό επίπεδο όσο και στην οικονομία».

Το μεσημέρι, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην πορεία της πανδημίας και την αυξανόμενη πίεση στις δομές του ΕΣΥ, ενώ έστρεψε τα βέλη τους προς την αντιπολίτευση και δη τον ΣΥΡΙΖΑ για εκστρατεία με ψέματα και υπερβολές σε ότι αφορά την πανδημία, τα μέτρα και την τήρηση τους, αλλά και τον εμβολιασμό των πολιτών.

Νωρίτερα, από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, το οποίο επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως «αν δεν μπορεί να διαχειριστεί την πανδημία ο κ. Μητσοτάκης να αποχωρήσει για να σώσουμε όσους μπορούμε» και έκανε λόγο για «τριτοκοσμική κατάσταση στα νοσοκομεία», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «έχει παραιτηθεί κατά τις πιο σκοτεινές μέρες της πανδημίας». Ακόμη, χαρακτήρισε «επικίνδυνη την αντίληψη ότι ζούμε πανδημία ανεμβολίαστων», στρέφοντας τα βέλη του στην η Μίνα Γκάγκα για την δήλωσή της στον ΑΝΤ1 περί διαλογής ασθενών.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, αναφέρει σε δήλωση τους «όπως είχαμε εγκαίρως προειδοποιήσει, το ΕΣΥ πολιορκείται, οι υγειονομικοί περιγράφουν τραγικές καταστάσεις στα Νοσοκομεία, οι αρμόδιοι της Κυβέρνησης προαναγγέλλουν ότι βαριά ασθενείς θα «επιλέγονται» να μείνουν εκτός εντατικών. Την ίδια ώρα ο κ. Μητσοτάκης περιορίζεται σε «οδηγίες» και σε μεταφορά της ευθύνης των ελέγχων στους πολίτες και στους επαγγελματίες. Αδιαφορώντας βέβαια για τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τους αυτοαπασχολούμενους. Τίποτε απολύτως για την ενίσχυση των αντοχών του ΕΣΥ και την κάλυψη των κενών του».

Όπως συμπλήρωσε ο Γραμματέας του ΚΙΝΑΛ, «τα Νοσοκομεία μένουν όρθια μόνο χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των υγειονομικών. Καμία δραστική απόφαση για επέκταση των υποχρεωτικών εμβολιασμών και αντιμετώπιση του συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κυβέρνηση αμέτοχος παρατηρητής απέναντι στον εφιάλτη της πανδημίας, αδύναμη και ανίκανη να πάρει τολμηρά και γενναία μέτρα. Καθόλου τυχαίο ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτήν για τη διαχείριση της πανδημίας βρίσκεται στο ναδίρ».

Κουτσούμπας: τεράστιες οι ευθύνες της Κυβέρνησης

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφθηκε το μεσημέρι το Νοσοκομείο Λιβαδειάς, συνάντησε τον Διοικητή και το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων και σε δήλωση του, μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως «η σημερινή κυβέρνηση, σαν συνέχεια και των προηγούμενων κυβερνήσεων στον τομέα της Υγείας, έχει τεράστιες ευθύνες. Τα μέτρα συντηρούν μια κατάσταση που μας έχει οδηγήσει προς τα εδώ. Δεν αλλάζει δηλαδή ρότα στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας, με πολλές προσλήψεις μονίμων γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικού, βοηθητικού προσωπικού. Δεν επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα της Υγείας, δεν παίρνει ουσιαστικά μέτρα για να ανασχεθεί το κύμα της πανδημίας εκεί που δημιουργούνται τα προβλήματα, δηλαδή στους μεγάλους συγκεντρωμένους χώρους δουλειάς, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σε άλλους χώρους όπου συνωστίζεται ο λαός και δεν παίρνονται συγκεκριμένα μέτρα. Πρέπει να αναπτυχθεί ιδιαίτερα η ενημέρωση του ελληνικού λαού, με πιο συγκεκριμένες δράσεις απ’ ό,τι έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τον συνολικό, τον γενικό εμβολιασμό πολλών κατηγοριών -και ιδιαίτερα εκεί που είναι τα παιδιά, στα σχολεία, τις σχολές, στο στρατό, στα στρατευμένα νιάτα- όπου αλλού υπάρχει μεγάλος συγχρωτισμός και όπου δυστυχώς, με όσα λένε επίσημα οι επιστήμονες, θα θρηνήσουμε πάρα πολλά θύματα το επόμενο διάστημα».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωση της πως «Ο κ. Μητσοτάκης αντί να αναγνωρίσει τα ολέθρια λάθη του που βυθίζουν οικονομία και κοινωνία στην απόγνωση, εμμένει στην πολιτική του διχασμού, του κοινωνικού και οικονομικού διαχωρισμού. Νομοθετεί υπέρ των ολιγαρχών, οδηγώντας στην απαξίωση εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εμπορίου και της εστίασης. Επιμένει να παραβιάζει τα συνταγματικά δικαιώματα εκατομμυρίων πολιτιών, ακόμα και υγειονομικών λειτουργών, με «πρόσχημα» τον εμβολιασμό. Ο κύριος Μητσοτάκης αδυνατεί να επιτελέσει τον ύψιστο θεσμικό του ρόλο: Να συμπεριφερθεί ως «πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης, σημειώνει πως «η κατάσταση γίνεται μέρα με τη μέρα όλο και πιο δραματική στα δημόσια νοσοκομεία και η Κυβέρνηση έχει παραιτηθεί από την οποιαδήποτε μάχη με την πανδημία -αν υποθέσουμε ότι την έδωσε και ποτέ. Σε αυτό το δυσοίωνο τοπίο, οι δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για ένα «σύστημα υγείας που δέχεται ισχυρή πίεση παρά την εντυπωσιακή ενίσχυση του» είναι προκλητικές και εξοργιστικές. Την ίδια στιγμή, ακόμα πιο εξοργιστικό είναι το γεγονός πως η Κυβέρνηση θα περιμένει πρώτα να δει αν οι ιδιώτες θα ανταποκριθούν στα κίνητρα για την στήριξη του ΕΣΥ και στη συνέχεια θα γίνουν -αν γίνουν- οι όποιες επιτάξεις. Με την φονική πανδημία να συνεχίζει την τραγική της επέλαση, τα δημόσια νοσοκομεία να έχουν ξεπεράσει τα όρια τους και τους γιατρούς να καταρρέουν, η Κυβέρνηση επιμένει σε μια εγκληματική απραξία ή σε χονδροειδή ψέματα για δήθεν εντυπωσιακή ενίσχυση του ΕΣΥ, τη στιγμή που ταυτόχρονα μετατρέπει τους μαγαζάτορες σε χωροφύλακες, ώστε να κάνουν τη δουλειά της πολιτείας. Είναι δυστυχώς πασιφανές πια πως η Μητσοτάκης Α.Ε. δεν μπορεί να προφυλάξει τη δημόσια υγεία και ακόμα χειρότερα πως δε θέλει κιόλας».

