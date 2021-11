Κοινωνία

Χαλάνδρι: Γυναίκα πυροβόλησε άνδρα

Σε κεντρικό σημείο του Χαλανδρίου συνέβη το περισταιτκό. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Πυροβολισμοί έπεσαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο Χαλάνδρι, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί, ενώ μια γυναίκα έχει συλληφθεί. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ζαν Μωρεάς και Φιλικής Εταιρίας στο Χαλάνδρι, ενώ στο σημείο έσπευσαν πολλοί αστυνομικοί.

Ο άνδρας βρέθηκε στη μέση του δρόμου με αίματα και το όπλο κοντά του. Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο “Γεννηματάς” σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η γυναίκα που συνελήφθη είναι αλλοδαπή. Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

«Μου απήγαγαν και μου βίασαν το παιδί μου», φώναζε η γυναίκα που πυροβόλησε

Σε βίντεο που εξασφάλισε το ethnos.gr, η γυναίκα που πυροβόλησε, μέσα από το περιπολικό ακούγεται να φωνάζει «μου απήγαγαν και μου βίασαν το παιδί μου».

Φίλη της οικογένειας και γειτόνισσα του θύματος δήλωσε ότι το παιδί -για το οποίο μιλά η γυναίκα μέσα από το περιπολικό - είναι παιδί εκτός γάμου της δράστιδος και του γιατρού που δέχτηκε τα πυρά. Όπως σημείωσε, τα δικαιώματα για την κηδεμονία του παιδιού έχουν πάρει ο μπαμπάς του με τη σύντροφό του. Μάλιστα τόνισε ότι με απόφαση δικαστηρίου, η δράστις δεν είχε δικαίωμα να βλέπει το παιδί αλλά ερχόταν συνέχεια στο σπίτι και τους ενοχλούσε.

Για το περιστατικό, η γυναίκα είπε ότι το θύμα είχε πάει να πάρει το παιδί από το σχολείο και η γυναίκα τους περίμενε στο αμάξι και πυροβόλησε τον γιατρό.

Για τη γυναίκα σημείωσε ότι «τους ενοχλούσε συνέχεια και είχε αρπάξει και το παιδί. Μια φορά που το παιδί είχε επιληψίες δεν του έδωσε το φάρμακό του και το παιδί μπήκε στην εντατική». Εν συνεχεία σημείωσε ότι η γυναίκα έχει απασχολήσει πολλές φορές τη γειτονιά και όλα αυτά που λέει η δράστις περί βιασμών και κακοποιήσεων είναι ψέματα. «Εγώ τους ξέρω προσωπικά. Η γυναίκα του θύματος είναι από την Αγγλία και αγαπά πάρα πολύ το παιδί. Σαν να είναι δικό της. Η δράστις ερχόταν συνέχεια εδώ και σήμερα και χθες και προχθές. Πολλές φορές χτυπά κουδούνια ή έρχεται και τους παρακολουθεί».

