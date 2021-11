Πολιτισμός

“Θέατρο της ημέρας”: “ΑΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΑΙ /επεισόδιο 1ο ΟΝΕΙΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΥΚΤΟΣ” (εικόνες)

Η θεατρική κωμωδία της «ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ», δημιουργήθηκε ως συνέχεια της διεθνούς εκστρατείας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και έχει ως “κορμό” την κλοπή… των οστών του William Shakespeare!

Από τις 5 Νοεμβρίου 2021, οπότε έκανε πρεμιέρα, το θεατρικό έργο «ΑΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΑΙ /επεισόδιο 1ο ΟΝΕΙΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΥΚΤΟΣ (ΚΩΜΩΔΙΑ)» παίζεται κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00. Η παράσταση θα παίζεται έως τις 18 Δεκεμβρίου 2021.

Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική κωμωδία με θέμα την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, από την Αγγλία.

ΣΚΟΠΟΣ του ΕΡΓΟΥ: Το έργο έχει δημιουργηθεί για να δράσει ως συνέχεια της διεθνούς εκστρατείας για την επιστροφή των Γλυπτών μας, έξω από το Βρετανικό Μουσείο σαν street theater, με το ερώτημα προς την Βρετανική κοινή γνώμη: εσείς φίλοι Άγγλοι, αν εμείς σας κάναμε κάτι τέτοιο, δηλαδή αν για παράδειγμα βεβηλώναμε το ταφικό μνημείο του William Shakespeare πως θα αισθανόσασταν και τι θα κάνατε επί τούτου;

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ (ΒΩΜΟΛΟΧΙΕΣ-ΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΑ/bouling: light)

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ: πέφτουν κάτι φάπες αλλά όχι σπουδαία πράγματα / ΣΚΗΝΕΣ SEX: δυστυχώς ΟΧΙ.

ΑΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΑΙ

κωμωδία ΣΙΜΩΝΟΣ του ΚΥΝΟΚΑΡΔΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1ο

ΟΝΕΙΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΥΚΤΟΣ

Λίγα λόγια για το έργο

Βράχος της Ακρόπολης. Παρθενώνας. Είναι νύχτα. Από το πουθενά εμφανίζεται ένας περίεργος τύπος, σέρνοντας βιαστικά ένα αυτοσχέδιο καρότσι. Μόλις έχει κλέψει από το Λονδίνο, τα ιερά οστά του William Shakespeare και ψάχνει μέρος να τα κρύψει, ώσπου να διαπραγματευτεί με τους Άγγλους την ανταλλαγή τους με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία με τη σειρά τους εκείνοι έχουν κλέψει από την Ακρόπολη Των Αθηνών.

Κάποιος όμως τον κυνηγάει………….

Ξαφνικά ξεκινάει βροχή. Οι Καρυάτιδες ξυπνούν από τον αιώνιο λήθαργο τους για να μαζέψουν με τις φιάλες τους βρόχινο νερό και στη συνέχεια να ποτίσουν την ιερή ελιά της Αθηνάς. Τον αντιλαμβάνονται αμέσως και η κωμωδία ξεκινάει……..

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 120 λεπτά με διάλειμμα.

ΕΙΔΟΣ: Αριστοφανική Κωμωδία

Τεχνική γραφής: Ποίηση, Ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος ανομοιοκατάληκτος

ΧΟΡΙΚΑ : Πεζοποίηση-τριπλή αλληγορία με αφαίρεση

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΑΛΟΓΩΝ : Μαιευτική (Σωκρατική )μέθοδος .

1 Η ΔΙΑΣΚΕΥΉ εκ του πρωτοτύπου: ΣΙΜΩΝ ο ΚΥΝΟΚΑΡΔΟΣ

1η ΔΙΑΝΟΜΗ: ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΜΚΕ

Για on line προπώληση εισιτηρίων, πατήστε ΕΔΩ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΙΜΩΝ ο ΚΥΝΟΚΑΡΔΟΣ / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΠΕΤΡΟΣ Α. ΚΑΦΑΝΤΟΓΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ /ΣΚΗΝΙΚΑ:ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

ΗΧΟΣ ΦΩΤΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ /ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ /ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ:ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΙΔΗΣ

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑΡΑ /ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: JOHN TERZIOTIS

ΚΩΜΩΣΕΙΣ -MAKE UP ARTIST: ΧΡΥΣΑ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ /ΣΚΙΤΣΑ:ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΪΜΟΝΗ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΛΟΡΔΟΣ ΕΛΛΗΝ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΥΘΟΚΛΗΣ / ΚΑΤΑΡΑ:ΑΝΝΑ ΚΟΡΕ

ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΧΟΡΟΣ

ΘΑΛΛΩ (ΚΟΡΥΦΑΙΑ): ΕΙΡΗΝΗ ΧΙΛΜΠΙΛΗ /ΑΓΛΑΥΡΟΣ:ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ

ΗΛΑΚΑΤΗ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ/ ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ:ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΝΙΩΤΗΣ

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ: ΠΕΤΡΟΣ Α. ΚΑΦΑΝΤΟΓΙΑΣ /ΕΡΣΗ: Η ΑΠΟΥΣΑ ΚΑΡΥΑΤΙΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

ΑΜΚΕ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

