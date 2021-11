Παράξενα

Ινδία: Βγήκε ζωντανός από το νεκροτομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη μετά από τροχαίο στην Ινδία.

Ένας άνδρας που κηρύχθηκε νεκρός έπειτα από ένα τροχαίο δυστύχημα στην Ινδία, βρέθηκε τελικά ζωντανός, αν και σε κρίσιμη κατάσταση, αφού πέρασε μια νύχτα στο νεκροτομείο, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τον διευθυντή του νοσοκομείου.

Ο Σρικές Κουμάρ, 45 ετών, μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική αφού παρασύρθηκε από ένα μηχανάκι στο Μορανταμπάν, στα ανατολικά του Νέου Δελχί, την Παρασκευή. Ο γιατρός που τον εξέτασε εκεί διαπίστωσε τον θάνατό του και ζήτησε να σταλεί το πτώμα σε δημόσιο νοσοκομείο για νεκροψία-νεκροτομή.

«Ο γιατρός στα επείγοντα τον εξέτασε. Δεν βρήκε κανένα ίχνος ζωής και επομένως τον κήρυξε νεκρό» είπε ο διευθυντής του δημόσιου νοσοκομείου, Ρατζέντρα Κουμάρ.

Το «πτώμα» τοποθετήθηκε στο νεκροτομείο μέχρι που έφτασαν στο νοσοκομείο οι συγγενείς του, έξι ώρες αργότερα.

«Όταν οι αστυνομικοί και η οικογένεια πήγαν να ξεκινήσουν τη γραφειοκρατική διαδικασία για τη νεκροψία, τον βρήκαν ζωντανό», πρόσθεσε ο διευθυντής

Ο 45χρονος νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν πώς έγινε η λανθασμένη διάγνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: 16χρονη κακοποιήθηκε στο Κέντρο Μέριμνας Θηλέων

#metoo: Ηθοποιός κλήθηκε ως ύποπτος για βιασμό κατά συρροή

Κορονοϊός - Κύθηρα: πέντε παιδιά εκτός σχολείου για τις… μάσκες