Μαξίμου για Ραλλία Χρηστίδου: Ανεπίτρεπτο να λειτουργεί ως troll του διαδικτύου

Η επίμαχη ανάρτηση που προκάλεσε την οργισμένη ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι «Η κα Χρηστίδου οφείλει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τα fake news κατά του Πρωθυπουργού».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Μαξίμου, «Η διασπορά ψευδών ειδήσεων αποτελεί πάγια τακτική των υπογείων της Κουμουνδούρου, υπηρετώντας την επιλογή των προσωπικών επιθέσεων κατά του Πρωθυπουργού με κάθε τρόπο και μέσον, που έχει υιοθετήσει ο κ. Τσίπρας. Την τακτική αυτή μέχρι τώρα υπηρετούσαν γνωστοί δημοσιογραφικοί κύκλοι και διάφορα troll του διαδικτύου. Αυτή τη φορά στο “παιχνίδι” μπήκαν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ».

Και συνεχίζει η σχετική ανακοίνωση, «Η κα Ραλλία Χρηστίδου, με fake ανάρτησή της έδωσε το σύνθημα για άλλη μια επίθεση, εμφανίζοντας ως χθεσινή, επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Μέτσοβο που είχε γίνει το 2019! Ύστερα από την κατακραυγή αναγκάστηκε να κατεβάσει την ανάρτηση. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Είναι ανεπίτρεπτο μέλη του Κοινοβουλίου να λειτουργούν ως troll του διαδικτύου δημιουργώντας fake news. Η κα Χρηστίδου οφείλει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Και όσο κ. Τσίπρας επιμένει να μην αποδοκιμάζει τέτοιες ενέργειες επιβεβαιώνει ότι βουλευτές και κάποιοι πρώην υπουργοί του βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία».

