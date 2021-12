Πολιτική

Κορονοϊός – Βουλή: Σκληρή κόντρα Μητσοτάκη - Τσίπρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με αναφορά στη νέα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, την επέκταση της άυλης συνταγογράφησης και στις αντιρετροϊκές θεραπείες, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας. «Θα βελτιώσει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των οροθετικών συμπολιτών μας», είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός και συνέχισε αναφέροντας την καθιέρωση δωρεάν αυτοδιαγνωστικών ελέγχων για την έγκαιρη ενημέρωση και περιορισμό μετάδοσης του AIDS.

«Και μία εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν. Αναγνώριση της δυνατότητας τεκνοθεσίας από γονείς οροθετικούς εφόσον αυτοί λαμβάνουν κανονικά τη θεραπεία τους» είπε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπληρώνοντας πως όλα αυτά αποτελούν «ενέργειες που εναρμονίζουν τη χώρα μας με όσα ισχύουν στην Ευρώπη, αίροντας απαράδεκτες διακρίσεις. Τιμούμε στην πράξη και όχι στα λόγια την παγκόσμια ημέρα AIDS».

«Προτιμώ να φανώ πρόσκαιρα αυστηρός, αλλά να αποδειχθώ υγειονομικά σωστός»

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη χθεσινή απόφαση για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή αναγκαία. «Επιμένω στο επίθετο “αναγκαίος” από τον όρο “υποχρεωτικός”. Αποτρέπει τον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσουν στους γύρω τους», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας πως αυτό «Αποτελεί υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας. Η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης δεν εκδηλώνεται σε κάποιο ουδέτερο χρόνο αλλά έρχεται εν όψει της μετάλλαξης Όμικρον», εξήγησε.

«Αποτελεί μία επιλογή επίκαιρη και στοχευμένη την οποία διαπερνά και η δικαιοσύνη και η αναλογικότητα και η αποφασιστικότητα», είπε συνεχίζοντας ο Πρωθυπουργός. «Από την πρώτη στιγμή δεν έκρυψα ότι η συγκεκριμένη απόφαση με βασάνισε. Είμαι βαθιά φιλελεύθερος πολιτικός και οποιαδήποτε έννοια υποχρεωτικότητας μου είναι αρκετά δυσκολοχώνευτη. Αισθάνομαι βαρύτερη την ευθύνη για το κοινό καλό. Αντίθετα με άλλους που αναλάμβαναν το ρίσκο να διασπούν το υγειονομικό μέτωπο, προτιμώ να αποδειχθώ πρόσκαιρα αυστηρός και να αποδειχθώ υγειονομικά σωστός», συμπλήρωσε.

«Τα δεδομένα είναι αδυσώπητα. 9 στους 10 Έλληνες που πεθαίνουν είναι άνω των 60 ετών» είπε ο Πρωθυπουργός και συνέχισε: «Παραπάνω από 8 στους 10 δεν έχουν εμβολιαστεί. Πρόκειται για εκείνους που αναντίρρητα κινδυνεύουν περισσότερο. Παραμένοντας απροστάτευτοι πολιορκούν το σύστημα υγείας». Και απαντώντας στο ερώτημα «Γιατί τώρα;» είπε: «Διότι τώρα η απειλή είναι μεγαλύτερη. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τις συνέπειες της μετάλλαξης Όμικρον. Γνωρίζουμε ότι όσο πιο γρήγορα επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς τόσο καλύτερα προστατευμένοι θα είμαστε. Τον τελευταίο μήνα οι μεγαλύτεροι συμπολίτες μας επέδειξαν σχετικά απροθυμία να εμβολιαστούν. Από τους 580.000 ανεμβολίαστους, μόλις 70.000 έσπευσαν να κλείσουν το ραντεβού για πρώτη δόση. Η μικρότερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με τις άλλες ηλικιακές κατηγορίες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόστιμο των 100 ευρώ. «Μήπως το οικονομικό μέτρο των 100 ευρώ είναι πολύ αυστηρό; Η απάντηση είναι απλή. Μόνο το πρόστιμο προσδίδει στη ρύθμιση το γνήσιο υποχρεωτικό της χαρακτήρα. Δεν αποτελεί παρά ένα αντίτιμο υγείας για την ενίσχυση των νοσοκομείων. Είναι πολύ εύκολο να μην καταβάλει κανείς το πρόστιμο, αρκεί να εμβολιαστεί. Είναι τόσο απλό. Το πρόστιμο το οποίο επιλέξαμε είναι μακριά από πρόστιμα της τάξεως των 7.000 ευρώ στην Αυστρία ή έως 1.000 για παράβαση νομοθεσίας COVID στην Ιταλία. Είναι όμως τα 100 ευρώ ένα σημαντικό ποσό, ένα σοβαρό αντικίνητρο για την πορεία προς την αρρώστια και τον πόνο».

Συντόμευση του διαστήματος μεταξύ 2ης και 3ης δόσης

«Κάνατε αρκετά προηγουμένως;» ανέφερε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός για το αν η Κυβέρνηση εξάντλησε όλα τα ενδεχόμενα πριν φτάσει στην απόφαση για την υποχρεωτικότητα στους πολίτες άνω των 60 ετών. «Απαντώ: Επιχείρηση “Ελευθερία”, κατ’ οίκον εμβολιασμός, ελεγχόμενη πρόσβαση σε κλειστούς χώρους, την είσοδο μόνο σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες από αρχές Νοεμβρίου, την καθιέρωση 3ης δόσης ως προϋπόθεση πλήρους εμβολιασμού. Πρώτοι στην Ευρώπη καθιερώσαμε τη δωρεάν και καθολική διάθεση self tests. Την ίδια στιγμή αντιμετωπίσαμε τις χρόνιες παθογένειες του συστήματος υγείας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πρώτη η χώρα μας άνοιξε την 3η δόση σε όλους τους ενήλικους, πριν ακόμα αναγνωριστεί από την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα η σημασία της» συμπλήρωσε και εξήγησε πως «έχω ζητήσει να εξεταστεί να συντομευθεί το διάστημα μεταξύ 2ης και 3ης δόσης. Αν μπορούμε και το εγκρίνουν οι ειδικοί να ανοίξουμε την 3η δόση ενδεχομένως και στους 4 μήνες».

«Σε όλο αυτό το διάστημα που μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε κάνει κάτι να ενημερώσουμε, υπάρχει εκστρατεία ενημέρωσης, προσανατολισμένη στις μεγάλες ηλικίες. Το μήνυμα για τα δεδομένα του εμβολιασμού πρέπει να έχει φτάσει μέχρι τον τελευταίο συμπολίτη μας», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.

«Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός έχει τη σφραγίδα του ΣΤΕ»

«Τι άλλο θα είχατε να προτείνετε για να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα πιο αποτελεσματική αυτή την εκστρατεία πειθούς», είπε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση. «Αυτή μας οδήγησε στα ποσοστά που είμαστε σήμερα. 83% άνω των 60 ετών πείστηκαν. Το 17% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό για να το αγνοήσει κανείς» συμπλήρωσε.

«Άκουσα και κάποιους συναδέλφους να ρωτούν αν είναι συνταγματικό το μέτρο» είπε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Εξ όσων γνωρίζω, δεν εγείρει η αξιωματική αντιπολίτευση θέμα συνταγματικότητας. Ναι, η πρόβλεψη είναι απολύτως συνταγματική, το λένε και συνταγματολόγοι που δεν πρόσκεινται στο δικό μας χώρο. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός έχει ήδη τη σφραγίδα του ΣΤΕ. Δεν εγείρεται κανένα νομικό συνταγματικό ζήτημα».

«Το μέτρο θα είναι πρωτίστως αποτελεσματικό»

«Η επιλογή μας είναι να λειτουργεί η οικονομία και η κοινωνία, να μην ξαναγίνει ποτέ lockdown και να προστατεύεται η δημόσια υγεία» τόνισε ο Πρωθυπουργός συνεχίζοντας την ομιλία του. «Οι παρεμβάσεις μας πρέπει να είναι στοχευμένες. Δεν γεμίζουν σήμερα οι ΜΕΘ από στρατιωτικούς και αστυνομικούς, από ηλικιωμένους γεμίζουν. Εκεί στρέφουμε το ενδιαφέρον μας» συμπλήρωσε με νόημα.

«Θέλησα να εξηγήσω με λίγα λόγια γιατί κατέληξα στην απόφαση να προτρέψουμε πιο δυναμικά τους μεγαλύτερους να εμβολιαστούν ώστε να τους αποτρέψουμε να απειληθούν. Είναι κάτι που σχεδιάζουν ήδη και πολλές άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Είναι μέτρο που φαίνεται να ανταποκρίνονται οι ίδιοι οι συμπολίτες μας» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε. «Πριν, ο ημερήσιος ρυθμός των ραντεβού για ηλικίες άνω των 60 ήταν περίπου 2.000 την ημέρα. Από χθες έχουν κλειστεί 20.000 ραντεβού. Τους ευχαριστώ έστω και αν αισθάνονται κάποια δυσθυμία. Κάνουν το σωστό. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό τότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μέτρο θα είναι πρωτίστως αποτελεσματικό».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στα ποσοστά εμβολιασμού και τις αρχικές προβλέψεις για το “τείχος ανοσίας” ο πρωθυπουργός επεσήμανε: «Δυστυχώς κ. Γκάγκα, έπεσαν έξω οι αρχικές προβλέψεις λοιμωξιολόγων ότι με 70% θα έχουμε χτίσει τείχος ανοσίας. Χρειάζεται να πάμε σε μεγαλύτερα ποσοστά». Και υπογράμμισε πως πρέπει «Να μειώσουμε αυτό το 17% στους ηλικιωμένους που δεν έχουν εμβολιαστεί. Είναι εθνικός στόχος, είναι η γραμμή που επιβάλλει η πολιτική ευθύνη την οποία ακολουθώ. Σώζει και αυτή είναι η πρώτη μου ευθύνη ανεξαρτήτως του πολιτικού κόστους. Είμαι έτοιμος να ακούσω οποιαδήποτε αντιπρόταση, όχι όμως με ληγμένες φωτοβολίδες όπως η διαβόητη προαιρετική υποχρεωτικότητα, γιατί μόνο απεγνωσμένη αντιπολιτευτικότητα φανερώνει αυτή η διγλωσσία και το φλερτ με τους αντιεμβολιαστές». Και απευθυνόμενος προς τον Αλέξη Τσίπρα, του είπε: «Στο βήμα πριν από 15 λεπτά ήταν ο κ. Πολάκης. Τον άκουγα. Πάλι τα ίδια. Πάλι επίκληση του αριθμού των εμβολιασμένων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάλι η ίδια επιχειρηματολογία που κλείνει το μάτι στους αντιεμβολιαστές. Πατάτε σε δύο βάρκες. Είναι καιρός για καθαρές κουβέντες και συγκεκριμένες λύσεις» συμπλήρωσε.

«Κάνω το καθήκον μου, έχω ήσυχη τη συνείδηση μου»

Λίγο πριν ολοκληρώσει την παρέμβασή του στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για κίνητρα στους πολίτες 60 και άνω για τον εμβολιασμό. «Ο κ. Τσίπρας χαρακτήριζε εξευτελιστική τη σύνδεση του εμβολίου με τα 150 ευρώ στους νέους. Τώρα ζητήσατε οικονομικά κίνητρα για να εμβολιαστούν οι μεγαλύτεροι. Λίγη σοβαρότητα δεν θα έβλαπτε» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ανέφερε πως «τώρα δεν υπάρχουν lockdown για να οργανώσετε εκδηλώσεις αντίστασης, δεν υπάρχουν κλειστά σχολεία να ζητάτε να ανοίξουν και να κλείσουν μετά. Υπάρχουν εμβόλια για να σώσουμε ζωές. Όλα αυτά τα ψέματα ακούστηκαν. Ας βάλουμε τίτλους τέλους επιτέλους σε αυτήν την πρακτική να αντιπολιτεύεστε μέσα από την παγκόσμια υγειονομική κρίση. Σήμερα η Ελλάδα έχει ανάγκη παρά ποτέ από υπεύθυνο λόγο».

Και ο Πρωθυπουργός συμπλήρωσε απευθυνόμενος σε όλα τα κόμματα: «Ναι ή όχι στην προτροπή των μεγαλυτέρων ώστε να πάρουν και αυτοί τη θέση τους στο τείχος ανοσίας; Μπορούμε επιτέλους να χτίσουμε ένα εθνικό υγειονομικό μέτωπο ή θα το γκρεμίζουμε σε κάθε ευκαιρία χάριν του μικροκομματικού συμφέροντος; Εγώ κάνω το καθήκον μου, έχω ήσυχη τη συνείδηση μου. Σας ζητώ όλοι να κάνετε το ίδιο. Αναμένω και με ενδιαφέρον την τελική τοποθέτηση του ΚΙΝΑΛ. Ζυγίστε την κατάσταση, ύστερα μιλήστε και ύστερα ψηφίστε. Θα ήταν ευχής έργο αν μπορούσαμε σήμερα να στείλουμε ένα μήνυμα ότι αυτό το οποίο εισηγούμαστε μπορεί να είναι αποτελεσματικό μέτρο προτροπής. Μακάρι να μην χρειαστεί να επιβληθεί ούτε ένα πρόστιμο των 100 ευρώ».

Τσίπρας: Η Κυβέρνηση βρίσκεται σε απόλυτη σύγχυση

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό προσωπικά για το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού στους άνω των 60 άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στη Βουλή, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βρίσκεται σε "απόλυτη σύγχυση" και "ενδεχομένως σε πανικό".

Ξεκινώντας την ομιλία του ο Αλ. Τσίπρας υπογράμμισε πως η χθεσινή απόφαση και ο τρόπος που ανακοινώθηκε δείχνει πως "σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, πρωτοφανούς κρίσης και ανασφάλειας", ο πρωθυπουργός εμφανίζεται "με αυταρέσκεια" και υποστηρίζει ότι "σώζουν ζωές".

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρθηκε για ακόμα μία φόρα στο "αρνητικό ρεκόρ σε θανάτους ανά εκατομμύριο", ενώ επισήμανε πως σχεδόν 150 άνθρωποι χθες και σήμερα είναι "πρόχειρα διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ" και "δεν έχουμε εικόνα αν έχουν κάποιες ελπίδες να σώσουν τη ζωή τους".

"Αυτή είναι η τραγωδία. Και πάνω σ' αυτήν εσείς παίρνετε μια θέση και για άλλη μια φορά κουνάτε το δάχτυλο στην αντιπολίτευση", είπε απευθύνοντας ερώτηση στον πρωθυπουργό αν είναι "ικανοποιημένοι" και αν "τα έκαναν όλα καλά".

"Είστε σε απόλυτη σύγχυση. Έχετε χάσει τον έλεγχο και βρίσκεστε ενδεχομένως σε πανικό κάτι που αποτελεί πολύ κακή εξέλιξη και διαπράττετε το ένα σφάλμα μετά το άλλο", δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλ. Τσίπρας και απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό να "σοβαρευτούν" και να "συνέλθουν".

Δευτερολογία Μητσοτάκη

Κύριε Τσίπρα το θέμα δεν είναι να δημιουργούμε περισσότερες ΜΕΘ, αλλά να μην φτάνουν στο νοσοκομείο οι άνθρωποι, άρα να εμβολιάζονται περισσότεροι

«Μας κάνατε πολλές εκκλήσεις κύριε Τσίπρα αλλά δεν άκουσα καμία πρόταση» είπε ο πρωθυπουργός στη δευτερολογία του, απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα. «Είπατε κάτι το οποίο είναι επιστημονικά απολύτως εσφαλμένο, ότι αν ήμαστε στα ποσοστά εμβολιασμού της Πορτογαλίας δεν θα λύναμε το πρόβλημά μας για δύο μήνες. Είπατε ξεκάθαρα ότι εάν με έναν μαγικό τρόπο φτάναμε στα ποσοστά αυτά, θα χρειαζόμασταν δύο μήνες για να δούμε αποσυμφόρηση στο σύστημα υγείας» ανέφερε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε, «Μα το πρόβλημα μας είναι και πρόβλημα της Γερμανίας, και της Αυστρίας. Το θέμα δεν είναι να δημιουργούμε περισσότερες ΜΕΘ από αυτές που έχουμε δυνατότητα να φτιάξουμε αλλά να μην φτάνουν στο νοσοκομείο οι άνθρωποι άρα να εμβολιάζονται περισσότεροι».

«Μιλήσατε 25 λεπτά, τελικά θα μας πείτε αν θα καταψηφίσετε τελικά και τί προτείνετε για να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού; Η μόνη πρόταση που άκουσα είναι να πάμε παρέα να πείσουμε τους καχύποπτους που δεν θέλουν να εμβολιαστούν» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δεν θα θέλαμε να καταλήξουμε στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Αναγκαζόμαστε να το κάνουμε

«Σας πήρε ένα χρόνο να κάνετε ένα σποτάκι. Τι ακριβώς κάνατε για να στηρίξετε τον εμβολιασμό; Ένα σποτ έχετε βγάλει...» είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και εξήγησε πως «αναγκαζόμαστε να αναθεωρήσουμε τη στάση μας επειδή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο φαινόμενο. Δεν θα θέλαμε να καταλήξουμε στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Αναγκαζόμαστε να το κάνουμε».

«Γιατροί και ΜΕΘ. Εδώ έχετε λερωμένη τη φωλιά σας» είπε συνεχίζοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Κάναμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Το ξέρετε πολύ καλά ότι το θέμα είναι οι γιατροί. Αν υπήρχε οπουδήποτε πρόθυμος πνευμονολόγος παθολόγος, αναισθησιολόγος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο σύστημα υγείας θα τον είχαμε ήδη προσλάβει».

«Ψέματα για ακόμη μία φορά για τη σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει σήμερα κρεβάτι σε ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα που δεν είναι υπό τη διαχείριση του ΕΚΑΒ και του συστήματος υγείας; Εκτός αν μου πείτε ότι πρέπει να μετατρέψω όλα τα κρεβάτια της εντατικής σε κρεβάτια covid» ανέφερε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε, «Μας παραδώσατε 567 κρεβάτια, τα λιγότερα στην Ευρώπη και μας κουνάτε το δάκτυλο που τα διπλασιάσαμε. Ντροπή σας».

Αποπέμψτε τον κ. Πολάκη από την ΚΟ σας ομάδα κ. Τσίπρα και ελάτε μετά να ξαναμιλήσουμε

«Ναι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη» παραδέχτηκε ο πρωθυπουργός στη δευτερολογία του για να συμπληρώσει: «Αλλά δεν έχουμε το ίδιο στην Αθήνα, την Κρήτη, στη Λάρισα, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα νούμερα της πανδημίας δείχνουν σταδιακή αποκλιμάκωση των κρουσμάτων που ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία».

«Αυτή είναι η κατάσταση. Όχι αυτα που λέγατε ότι θα δίνουμε οξυγόνο σε ανθρώπους στα αυτοκίνητα ή ότι θα κάνουμε λοκντάουν. Που τα είδατε αυτά να συμβαίνουν;» τόνισε, απευθυνόμενος ξανά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ναι υπάρχουν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Είναι σε κρεβάτι με φροντίδα. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς; Δεν έχω... Αν έχετε να τη φέρετε» είπε και απευθυνόμενος στον κ. Πολάκη ανέφερε, «Τι είπατε; Με αντιεμβολιαστές δεν συνομιλώ. Και ανεβάστε τη μάσκα σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Τσίπρα σας τιμά αυτή η εικόνα; Ενός βουλευτή, τέως υπουργού υγείας, με χυδαίο και αγοραίο ύφος να προσβάλει τους πάντες και τα πάντα και να κάνει κρυφή καμπάνια υπέρ των αντιεμβολιαστών. Αυτό κάνει και αυτός είναι. Είστε ένα και το αυτό. Το ίδιο πράγμα είστε. Και έρχεστε και μιλάτε για την ανάγκη συνεννόησης... Καμία συνεννόηση δεν υπάρχει με τον κ. Πολάκη. Και δεν μπορεί να υπάρξει με ανθρώπους οι οποίοι κλείνουν το μάτι στους αντιεμβολιαστές. Αποπέμψτε τον κ. Πολάκη απο την ΚΟ σας ομάδα και ελάτε μετά να ξαναμιλήσουμε».

Το πρόστιμο είναι διοικητικό μέτρο το οποίο αφορά όλους ανεξαιρέτως και δεν διαφέρει από άλλα πρόστιμα

«Ανοικτά ή κλειστά σχολεία θέλετε; Οι ειδικοί μας εισηγήθηκαν αυτό το πρωτόκολλο για τα σχολεία. Επειδή αναφερθήκατε τι συμβαίνει στην Αμερική, δεν υπάρχει ενιαία πολιτική στην Αμερική. Κάθε πολιτεία και κομητεία έχει τη δική της πολιτική» είπε στη συνέχεια της δευτερολογίας του ο πρωθυπουργός. «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει άλλο πρωτόκολλο, σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερα κλειστά σχολεία. Εάν αυτό εισηγείστε, να το ξεκαθαρίσετε. Τουλάχιστον θα ήταν μια επιστημονική άποψη την οποία θα ήμουν διατεθειμένος να συζητήσω».

«Μας είπατε ότι τα πρόστιμα πρέπει να είναι αναλογικά. Όταν σας κόβουν πρόστιμο για παραβίαση του ΚΟΚ είναι αναλογικό το πρόστιμο;» ρώτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε, «Το πρόστιμο είναι διοικητικό μέτρο το οποίο αφορά όλους ανεξαιρέτως και δεν διαφέρει από άλλα πρόστιμα».

«Συμφωνείτε με την άποψη από τον κ. Γεροτζιάφα στην επιτροπή των σοφών την οποία φτιάξατε;. Τάσσεται υπέρ του καθολικού εμβολιασμού και έχει την ιδέα να μην έχουν πρόσβαση οι ανεμβολιαστοι στα μέσα μεταφοράς, στις δημόσιες υπηρεσίες, φορολογική ενημερότητα. Οφείλω να ρωτήσω αν οι απόψεις απήχουν τις δικές σας και του κόμματός σας ή προτίθεστε να καταθέσετε άλλη τροπολογία για να αντιμετωπιστεί το θέμα της αύξησης του εμβολιασμού στους άνω των 60» επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Δευτερολογία Τσίπρα

«Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι βρίσκεστε σε πανικό και αλλάζετε άποψη από τη μια μέρα στην άλλη» απάντησε στον πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη δευτερολογία του στη συζήτηση στη Βουλή, επαναλαμβάνοντας ότι «αυτό που ξορκίζατε ως αντισυνταγματικό, έρχεστε να το επιβάλλετε».

Αναφέρθηκε, δε, και πάλι στον υπουργό Υγείας υποστηρίζοντας ότι «τώρα καμαρώνει», ενώ «γνωρίζουμε την πολιτική του μήτρα και τις ανορθολογικές του απόψεις για τα εμβόλια».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό γιατί τώρα τους αποκαλεί «ψεύτες» όλους, κατηγορώντας τον ότι είναι αυτός ο «αυτουργός αυτής τη τραγωδίας».

«Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας που σας διακατέχει. Η εμπιστοσύνη είναι το πιο σημαντικό τείχος ανόσιας που θα έπρεπε να στήσουμε απέναντι στην πανδημία», τόνισε ο Αλ. Τσίπρας, επιρρίπτοντας τις ευθύνες «προσωπικά» στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι καλλιέργησε από την πρώτη στιγμή «κλίμα αναξιοπιστίας».

Τριτολογία Μητσοτάκη

«Θα προτιμούσα να μην κλείσει ο διάλογος με την τριτολογία του πρωθυπουργού. Διότι κ. Τσίπρα η καλύτερη απόδειξη μιας δύσκολης συγκυρίας για τον απαντώντα είναι να προσπαθεί να αλλάξει το θέμα και να μιλήσει για συνταξιούχους» είπε ο πρωθυπουργός απαντώντας στη δευτερολογία του Αλέξη Τσίπρα. «Δυο απλές ερωτήσεις. Πιστεύετε ναι ή όχι ότι πρέπει να αλλάξουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα σχολεία. Συμφωνείτε με τις απόψεις του συμβούλου σας οι ανεμβολίαστοι να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, στις δημόσιες υπηρεσίες και φορολογική ενημερότητα; Ο σύμβουλός σας έχει την πρόταση, υποχρεωτικός εμβολιασμός στους άνω των 18 και μη πρόσβαση τα μέσα μεταφοράς στους ανεμβολίαστους» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τέλος, απαντώντας εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα, μετά και την τριτολογία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «Δεν έχω πρόβλημα με την επιστημονική άποψη, έχω πρόβλημα με το λαϊκισμό, με τη μη άποψη. Με ρωτήσατε για την άποψη του κ. Μόσιαλου, προφανώς και διαφωνώ» είπε και συμπλήρωσε, «Εσείς δεν είχατε το θάρρος να τοποθετηθείτε για την άποψη του συμβούλου σας. Δεν έχετε καταθέσει τίποτα, με εξαίρεση τις συνηθισμένες κοινοτυπίες περί δημιουργίας παραπάνω τμημάτων στα σχολεία. Αποφασίστε αν είστε με την κοινή λογική και τη συλλογική προσπάθεια και αφήστε τον επιμερισμό των ευθυνών στον ελληνικό λαό όταν έρθει η ώρα των εκλογών».

Και ο πρωθυπουργός τόνισε, «Αυτή η παράταξη θα συνεχίσει να πορεύεται ακούγοντας τους επιστήμονες. Για το ζήτημα των σχολείων πάλι κάνετε λάθος. Με τη δική σας πρόταση να κλείνουν τα τμήματα για 3 ημέρες θα έκλειναν τα μισά σχολεία με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έχουμε επιλέξει να κρατήσουμε τα σχολεία μας ανοικτά με αυξημένα τεστ. Είμαστε σίγουροι ότι και για τα παιδιά μας και για τη συνολική παρακολούθηση της πανδημίας έχουμε τη σωστή αντιμετώπιση».

Ολοκληρώνοντας την απάντησή του στον Αλέξη Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «Η κυβέρνηση θα κριθεί για τις επιλογές της. Έχω δώσει επαρκείς εξηγήσεις για την ανάγκη να πάρουμε αυτή την απόφαση. Να ζητήσω από τους συμπολίτες μας να σπεύσουν να κλείσουν το ραντεβού έστω με αισθήματα δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση. Δεν με αφορά αν θα μου στοιχίσει κάποιες παραπάνω ψήφους στις εκλογές. Είμαι πεπεισμένος ότι κάνουμε το σωστό».





Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία: Καθηγητής ασέλγησε σε 11χρονη μαθήτρια (βίντεο)

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Οι εξαιρέσεις και τα μειωμένα πρόστιμα

Έκτακτο βοήθημα 250 ευρώ: ποιοι το δικαιούνται