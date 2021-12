Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Λοβέρδος: στηρίζω Ανδρουλάκη στον δεύτερο γύρο

Τι αναφέρει σε δήλωση του ο Ανδρέας Λοβέρδος, σχετικά με την ψήφο στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών για τον νέο Πρόεδρο του Κινήματος.

Τον Νίκο Ανδρουλάκη θα ψηφίσει στον δεύτερο γύρο των εκλογών για την ανάδειξη νέου Προέδρου στο ΚΙΝΑΛ, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος άνοιξε σήμερα τα χαρτιά του, όπως είχε προαναγγείλει:

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του Ανδρέα Λοβέρδου:

«Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους 270.000 πολίτες, που με ανεξάντλητη υπομονή κατάφεραν να ψηφίσουν και μετέβαλαν την 5η Δεκεμβρίου σε γιορτή της Δημοκρατίας. Εκφράζω την κατανόησή μου σε όσους δεν μπόρεσαν να υπομείνουν την πολύωρη αναμονή στις ουρές κι έτσι δεν ψήφισαν, με ευθύνη εκείνων που δεν ήθελαν περισσότερες κάλπες.

Τους 70.000 πολίτες που με τίμησαν με την ψήφο τους δεν πρόκειται να τους ξεχάσω ποτέ. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να ανταποκριθώ στην επιλογή τους, καθώς και στο περιεχόμενο και τα μηνύματά της. Κατά την προεκλογική περίοδο η υποψηφιότητά μου και οι υποστηρικτές της κερδίσαμε σε πολλά σημεία της μάχης των ιδεών που δώσαμε. Την επαναφορά του ΠΑΣΟΚ και των συμβόλων του, το στόχο του υπερδιπλασιασμού των δυνάμεων, την επαναφορά του πατριωτικού χαρακτήρα της Δημοκρατικής Παράταξης κ.α. Επιχειρήσαμε ακόμη με όλες μας τις δυνάμεις να φέρουμε στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης την ανάγκη μεταρρυθμίσεων για την οικονομία και το κοινωνικό κράτος. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας δυναμικά με σεμνότητα και ενότητα, πιστοί στις αρχές και τις αξίες μας, όπως τις εκθέσαμε κατά την προεκλογική περίοδο.

Η διαδικασία ανάδειξης του νέου Προέδρου οδηγείται σε δεύτερο γύρο. Προσπάθησα τόσο ιδιωτικώς όσο και δημοσίως αυτό να αποτραπεί, αλλά δεν έπεισα. Οι δύο υποψήφιοι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, όπως άλλωστε όλοι μας. Ο ένας από τους υποψηφίους έχει δοκιμαστεί και οι ελπίδες που γεννά το εγχείρημά του είναι συνεπώς περιορισμένες. Ο έτερος υποψήφιος δεν είναι Βουλευτής στο ελληνικό Κοινοβούλιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ούτε στο χαρακτήρα μου είναι, ούτε θεωρώ σωστό ένας πολιτικός όπως εγώ να επιχειρεί να «καθοδηγήσει» τις δεκάδες χιλιάδες πολιτών που τον ψήφισαν. Οι συμπολίτισσες και οι συμπολίτες μου, όμως, θα γνωρίζουν πάντοτε τί σκέφτομαι και τί αποφασίζω. Και επειδή είμαι πολιτικός θέσεων και ουδέποτε έκρυψα τις απόψεις μου, δηλώνω ότι αυτονόητα σέβομαι την πλειοψηφία της 5ης Δεκεμβρίου και πως στις εκλογές της Κυριακής 12 Δεκεμβρίου θα ψηφίσω τον Νίκο Ανδρουλάκη, με την επισήμανση ότι έως την ανακοίνωση της παρούσας δήλωσης δεν είχα την παραμικρή επικοινωνία μαζί του.»

