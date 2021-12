Πολιτική

“Special Report”: Αποκλειστική συνέντευξη Πεσκόφ στον ΑΝΤ1 με μηνύματα για την Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς αξιολογεί ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τις ελληνορωσικές σχέσεις, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Πούτιν.

Αντίστροφη μέτρηση για τη σημαντική συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στη θερινή κατοικία του Ρώσου Προέδρου στο Σότσι, με στόχο την αναθέρμανση των ελληνορωσικών σχέσεων, η οποία επιχειρείται σε μία εκρηκτική συγκυρία λόγω του σκληρού “μπρα ντε φερ” Δύσης-Μόσχας για το ζήτημα της Ουκρανίας.

Η απεσταλμένη του ΑΝΤ1, Μαρία Σαράφογλου, εξασφάλισε για λογαριασμό της εκπομπής “Special Report” μία αποκλειστική συνέντευξη με τον εξ απορρήτων του Ρώσου Προέδρου και εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Είναι η πρώτη φορά που ο κ. Πεσκόφ μιλά σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης.

Αναφέρθηκε στις ελληνορωσικές σχέσεις και στις προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί με αφορμή την συνάντηση Μητσοτάκη-Πούτιν, στην προνομιακή συνεργασία Μόσχας-Άγκυρας, στην ενεργειακή κρίση που ταλανίζει όλη την Ευρώπη και έχει εκτοξεύσει στα ύψη τις τιμές του φυσικού αερίου και βέβαια στο φλέγον ζήτημα της Ουκρανίας, το οποίο μονοπωλεί εύλογα το παγκόσμιο ενδιαφέρον στην πολιτική σκηνή.

Αξίζει να σημειωθεί πως αξιολόγησε τις ελληνορωσικές σχέσεις με 6 (με άριστα το 10), ενώ αντίστοιχα τις ρωσοτουρκικές σχέσεις με 7. Συμπλήρωσε, όμως, ότι υπάρχει σοβαρή προοπτική να καλυφθεί το χαμένο έδαφος και να διευρυνθούν τα πεδία συνεργασίας των δύο χωρών.

Ο κ. Πεσκόφ μίλησε επίσης στη Μαρία Σαραφογλου για το πυραυλικό σύστημα S-400, με το οποίο προμηθεύει η Ρωσία την Τουρκία και εκεί έδωσε μία πολύ σημαντική είδηση!

Αποσπάσματα της συνέντευξης θα προβληθούν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, ενώ ολόκληρη η συνέντευξη θα μεταδοθεί στην εκπομπή “Special Report” την Παρασκευή στις 12 το βράδυ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Φυλάκιση και πρόστιμο στους γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο

Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες στην παλαιά εθνική Λαμίας - Θεσσαλονίκης (εικόνες)

ΟΗΕ: Ψήφισμα για επιστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στις χώρες προέλευσης (βίντεο)