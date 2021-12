Αθλητικά

Europa Conference League: οι “16” και οι ομάδες στα πλέι οφ

Δείτε τον χάρτη της διοργάνωσης, όπως διαμορφώθηκε μετά την τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Ποιοι ειναι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ.

Συμπληρώθηκε το «παζλ» του Europa Conference League μετά τους αγώνες της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων, με τις ΛΑΣΚ Λίντσερ, Γάνδη, Ρόμα, Αλκμάαρ, Φέγενορντ, Κοπεγχάγη, Ρεν, Βασιλεία να ολοκληρώνουν την παρουσία τους στις πρώτες θέσεις στους ομίλους τους, εξασφαλίζοντας την απευθείας πρόκρισή τους στους «16» της διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα οι Μακάμπι Τελ Αβίβ, Παρτιζάν Βελιγραδίου, Μπόντο Γκλιμτ, Ράντερς, Σλάβια Πράγας, ΠΑΟΚ, Καραμπάχ τερμάτισαν στις δεύτερες θέσεις των γκρουπ, κερδίζοντας το «εισιτήριο» για τα play offs και θα αντιμετωπίσουν τις 8 ομάδες που τερμάτισαν τρίτες στους ομίλους του Europa League.

Υπάρχει βεβαίως και μία μεγάλη «εκκρεμότητα στον 7ο όμιλο, εξαιτίας της αναβολής του αγώνα της Τότεναμ με τη Ρεν, μετά τα 13 κρούσματα κορονοϊού στους «σπερς». Η Φίτεσε βρίσκεται προσώρας στη 2η θέση, όμως εάν η Τότεναμ νικήσει τους Γάλλους στο ματς που θα οριστεί μέσα στις επόμενες μέρες από την UEFA, θα πάρει εκείνη το «εισιτήριο» για τα play offs καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία έναντι των Ολλανδών.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας (13/12) στο «σπίτι» της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας, με τον ΠΑΟΚ (2ος στον 6ο όμιλο του Europa) να έχει απέναντί του ως υποψήφιους αντιπάλους τις Σπάρτα Πράγας, Αϊντχόφεν, Λέστερ, Φενέρμπαχτσε, Μαρσέιγ, Μίντιλαντ, Σέλτικ και Ραπίντ Βιέννης. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 17 και 24 Φεβρουαριου 2022.

Όλες οι ομάδες που τερμάτισαν στη 2η θέση των ομίλων του Europa League (ανάμεσά τους κι ο ΠΑΟΚ), θα δώσουν το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα τους. Επίσης, όπως ισχύει εδώ και χρόνια, στη συγκεκριμένη φάση δεν μπορούν να κληρωθούν ομάδες από την ίδια χώρα.

Η κλήρωση της φάσης των «16» θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου.

Οι 8 ομάδες που τερμάτισαν στην 1η θέση και προκρίθηκαν απευθείας στους «16»

1ος Όμιλος: ΛΑΣΚ Λίντσερ (Αυστρία)

2ος Όμιλος: Γάνδη (Βέλγιο)

3ος Όμιλος: Ρόμα (Ιταλία)

4ος Όμιλος: Αλκμάαρ (Ολλανδία)

5ος Όμιλος: Φέγενορντ (Ολλανδία)

6ος Όμιλος: Κοπεγχάγη (Δανία)

7ος Όμιλος: Ρεν (Γαλλία)

8ος Όμιλος: Βασιλεία (Ελβετία)

Οι 8 ομάδες που τερμάτισαν στη 2η θέση και προκρίθηκαν στα πλέι οφ, πριν από την φάση των «16»

1ος Όμιλος: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

2ος Όμιλος: Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία)

3ος Όμιλος: Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

4ος Όμιλος: Ράντερς (Δανία)

5ος Όμιλος: Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

6ος Όμιλος: ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

7ος Όμιλος: Φίτεσε (Ολλανδία) ή Τότεναμ (Αγγλία)

8ος Όμιλος: Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Οι 8 ομάδες που τερμάτισαν στην 3η θέση των ομίλων του Europa League και θα παίξουν στα πλέι οφ πριν από την φάση των «16»

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Λέστερ (Αγγλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Μαρσέιγ (Γαλλία)

Μίντιλαντ (Δανία)

Σέλτικ (Σκωτία)

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)