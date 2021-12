Life

“Το Πρωινό” - Χαλακατεβάκης: η κόρη, ο καρκίνος και η έκπληξη από την Δέσποινα (βίντεο)

Τι λέει ο ηθοποιός για την απόκτηση παιδιού σε μεγάλη ηλικία και την σχέση με την σύζυγο του, η οποία μίλησε για εκείνον με τρυφερά λόγια, συγκινώντας τον "στον αέρα".

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Παρασκευή ο Βασίλης Χαλακατεβάκης, ο οποίος μίλησε για την οικογένεια του, το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε χάρη στην βοήθεια της συζύγου του, αλλά και για την μόλις 4,5 μηνών κορούλα τους.

«Η μικρή είναι υπέροχη, καταπληκτική, έχω τρελαθεί και κάθε ημέρα τρελαίνομαι όλο και περισσότερο, είναι καλύτερο από ότι φανταζόμουν, απερίγραπτο. Είναι πολύ όμορφο συναίσθημα, παρότι για εμένα ήρθε σε μεγαλύτερη ηλικία από ότι θα έπρεπε κανονικά», είπε για την κορούλα του.

Για την σύντροφο της ζωής του και μητέρα του παιδιού του, αλλά και την μάχη του με τον καρκίνο, ο Βασίλης Χαλακατεβάκης τόνισε πως «είμαστε 12 χρόνια μαζί με την Δέσποινα, είμαστε αγαπημένοι, που περιλαμβάνει μέσα και το ότι είμαστε ερωτευμένοι. Το παιδί το ήθελε κυρίως η Δέσποινα, εγώ είχα αμφιβολίες και λόγω του καρκίνου που πέρασα πριν από 12 χρόνια. Όταν φτάσεις στο “λίγο πριν το τέλος”, αυτό υπάρχει πάντα στο μυαλό σου. Το ξεπέρασα με πολλή αγάπη στο σπίτι, με την Δέσποινα, δεν πήγα ποτέ σε ψυχολόγο. Κατάφερα να είμαι ώριμος και να βλέπω τα πράγματα με αισιοδοξία και να βλέπω πάντα μπροστά. Έπαιξε μεγάλο ρόλο η Δέσποινα, όταν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να σου λέει “είμαι εδώ και δεν θα πάθεις τίποτα”, σου δίνει δύναμη».

Η Δέσποινα, η σύζυγος του Βασίλη Χαλακατεβάκη του έκανε έκπληξη, εμφανιζόμενη στην εκπομπή, σε απευθείας σύνδεση.

Απευθυνόμενη στον σύζυγο της, που είχε συγκινηθεί, είπε «η μεγαλύτερη έκπληξη είσαι εσύ ο ίδιος, το ξέρεις αυτό. Κατ΄ αρχήν να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα 6 χρόνια που περάσαμε όλη αυτή την “οδύσσεια” και για την ενσυναίσθηση σου, ένα μεγάλο μπράβο για την στάση σου και ένα συγγνώμη που δεν σου έχω πει για όλες αυτές τις ημέρες και να σου πω ότι εγώ και το μικρό ανθρωπάκι μας, το χαλακατεβάκι μας, σε αγαπάμε πάρα πολύ».

«Υπάρχουν δύο εκδοχές για το πώς γνωριστήκαμε: ότι με είδε σε μια παράσταση στο Εθνικό Θέατρο που έπαιζα και εντυπωσιάστηκε, ενώ εκείνος λέει πως έκανε μια κίνηση και “έπεσα”», είπε η σύζυγος του Βασίλη Χαλακατεβάκη.

Όπως σημείωσε σχετικά με τον γάμο τους, που ετοίμασε μόνη της και ήταν μια έκπληξη για τον Βασίλη Χαλακατεβάκη, «έχω μια αρχή στην ζωή μου, όταν συμβαίνει κάτι πολύ δύσκολο, να κάνω κάτι μεγάλο που θα είναι θετικό. Εκείνη την στιγμή υπήρχε μεγάλη δυσκολία και σκέφθηκα τι είναι μεγάλο και θετικό; Ετοίμασα μέσα σε δύο μήνες τον γάμο, μου έλεγαν φίλοι μου ότι “μπορεί να μην έρθει” και τους απαντούσα “δεν πειράζει, θα κάνουμε ένα ωραίο πάρτι μόνοι μας”».

Ο Βασίλης Χαλακατεβάκης μίλησε ακόμη για την επαναπροβολή της σειράς «Οι Απαράδεκτοι», καθώς και την συμμετοχή του σε τηλεοπτική σειρά του Open, αλλά και για όσα κάνει η σύζυγος του, με παραστάσεις σε σχολεία και άλλους χώρους.

