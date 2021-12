Κοινωνία

Δολοφονία στην Σαντορίνη: ο δράστης μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λέει για το έγκλημα και την φωτιά στο θύμα του. Ποια ποινή του επιβλήθηκε για τον φόνο του άτυχου ξενοδόχου, για λίγα ευρώ.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Μετανιωμένος για το «μεγαλύτερο λάθος της ζωής του», δηλώνει μέσω του δικηγόρου του ο 20χρονος, καταδικασθείς σε ισόβια για τον φρικτό θάνατο του 69χρονου επιχειρηματία, γνωστού ξενοδόχου της Σαντορίνης.

Όπως λέει ο 20χρονος δολοφόνος, «Ήταν ένα ατύχημα. Ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Θύμωσα, γιατί δεν μου έδινε τα χρήματα μου και πάνω στον τσακωμό, θόλωσα, τον έσπρωξα και χτύπησε, πέφτοντας, στο κεφάλι».

Για μια διαφορά 200 ευρώ στα μεροκάματα του ξέσπασε καυγάς. Ο 20χρονος σε κάποιο χτύπημα, άφησε αναίσθητο τον ξενοδόχο. Στη συνέχεια, τον έλουσε με βότκα, του έβαλε φωτιά και τον έκαψε!

«Δεν ήξερα αν ήταν ζωντανός ή όχι. Φοβήθηκα μην με πιάσουν και έκανα ό,τι έκανα. Ήταν ατύχημα και ελπίζω να αποδειχθεί στο Εφετείο», λέει ο 20χρονος δράστης.

Ο ιατροδικαστής εξήγησε ότι αν ο δράστης δεν είχε βάλει φωτιά στο θύμα του, μετά από τα χτυπήματα, ίσως σήμερα να ζούσε ο άτυχος ξενοδόχος.

Ο 20χρονος, σύμφωνα με όσα ομολόγησε, αφού σκότωσε τον άτυχο ξενοδόχο, μετέβη στην Καλντέρα και πέταξε τα ματωμένα ρούχα του. Στη συνέχεια, πήγε σε σπίτι προσώπου του φιλικού του περιβάλλοντος, άλλαξε ρούχα και για ώρες προσποιούνταν ότι δεν είχε συμβεί το παραμικρό, μέχρι που αποκαλύφθηκε ότι οι κάμερες ασφαλείας τον «έπιασαν» να επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος για να αφαιρέσει ένα αντικείμενο που έφερε τα ίχνη του.

