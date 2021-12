Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Αστέρας: Δύσκολη νίκη για τον “Δικέφαλο του Βορρά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την "ψυχή στο στόμα" και με δυο πέναλτι κατάφερε να αρπάξει τη νίκη ο ΠΑΟΚ από τον ψυχωμένο Αστέρα.



Με την "ψυχή στο στόμα" και με δυο πέναλτι κατάφερε να αρπάξει τη νίκη (3-2) ο ΠΑΟΚ από τον ψυχωμένο Αστέρα που προηγήθηκε νωρίς και έκανε δύσκολη την ζωή των γηπεδούχων για 90 λεπτά στην παγωμενη Τούμπα. Στο 2' μόλις η πρώτη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με κεφαλιά του Ακπομ που έφυγε άουτ, έδειξε πως το παιχνίδι θα ήταν πλούσιο σε φάσεις και γκολ. Οπως και συνέβη.

Στο 12' όμως ήρθε η σειρά του Αστέρα να κάνει πράξη τον στόχο του και να σκοράρει στην πρώτη αξιόλογη επίθεση που οργάνωσε. Ο Κέβιν Σόνι με αριστερό δυνατό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ματαίως εκτιναχθέντος Πασχαλάκη για να γράψει γίνει έτσι το 0-1 με το 5ο του γκολ στο πρωτάθλημα.

Ο Αστέρας ανέλαβε πρωτοβουλίες και άρχισε να πιέζει για το δεύτερο γκολ. Στο 30' ένα σουτ του Κρέσπι πέρασε ελάχιστα άουτ καρδιοχτυπώντας τους γηπεδούχους. Οι Θεσσαλονικείς δεν επαναπαύτηκαν και στο 43' ο Τσούμπα Ακπομ με προσωπική ενέργεια και ωραίο γωνιακό σουτ παραβίασε την εστία του Τσιφτσή πετυχαίνοντας το 1-1 και δίνοντας ελπίδα και προοπτική στην ομάδα του.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ αυτό και τον ΠΑΟΚ να βρίσκει λύση στο ένα από τα προβλήματα του, αν και είχε κατοχή της μπάλας στο υψηλό ποσοστό 64%.

Ο Αστέρας από την πλευρά του καλά διαβασμένος "χτύπησε" τον ΠΑΟΚ στην αντεπιθέσεις και με λίγες επιθετικές προσπάθειες έδειξε σαφώς επικίνδυνος.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή. Με πέναλτι του Κουρτιτς στο 49' για το 2-1, πέναλτι που κέρδισε ο Αουγκούστο όταν του πάτησε το πόδι εντός περιοχής ο Μουνάφο.

Ο Αστέρας δεν απογοητεύτηκε και στο 60' ισοφάρισε. Με ωραία κεφαλιά του Χριστόπουλου μέσα από την περιοχή σε καλά εκτελεσμένο φάουλ του Αλβάρεζ.

Το παιχνίδι μετά το 2-2 πήρε μια άγρια ομορφιά με επιθέσεις εκατέρωθεν και τον ΠΑΟΚ να κάνει τρεις μαζεμένες αλλαγές με την προοπτική να ασφαλίσει την άμυνα του και να αξιοποιήσει την επιθετικότητα του. Στο 78' μάλιστα πλησίασε στο τρίτο γκολ αλλά ο Σβαμπ σούταρε άστοχα από καλή θέση. Στο επόμενο λεπτό ήταν η σειρά του Αουγκούστο να φτάσει στο γκολ, αλλά το επίσης δυνατό σουτ του Βραζιλιάνου μέσα από την περιοχή έδιωξε σε κόρνερ ο Τσιφτσής.

Η λύτρωση για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 89' με εύστοχο νέο πέναλτι του Κούρτιτς, που κέρδισε ο Κρέσπο σε ανατροπή του από τον Γκαρσία.

Ως το τέλος του αγώνα οι Πελοποννήσιοι αναπτύχθηκαν επιθετικά και προσπάθησαν για την ισοφάριση αλλά δεν ήταν εύκολο καθώς ο ΠΑΟΚ με πολυπρόσωπη αμυντική λειτουργία κατάφερε να κρατήσει το σκορ της νίκης και να φτάσει σε μια ακόμα αγχωτική νίκη με αρκετές αδυναμίες ωστόσο στο παιχνίδι του.

Διαιτητής: Αριστομένης Κουτσιαύτης (Αρτας)

Κίτρινες κάρτες: Σβαμπ, Αλβάρες, Μουνάφο, Ρούμπεν Γκαρσία

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Σίντκλεϊ (86' Βιεϊρίνια), Κρέσπο, Μιχάι (71' Ινγκασον), Λύρατζης, Τσιγγάρας (71΄Σβαμπ), Κούρτιτς, Μπίσεσβαρ (71' Μουργκ), Αουγκούστο, Α.Ζίβκοβιτς και Άκπομ (85' Σφιντέρσκι)

Αστέρας (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Χριστόπουλος, Καστάνιο, Καρμόνα (90' Μπενίτο), Άλβαρεζ, Μουνάφο, Βαλιέντε (90' Βαλιέντε), Κρέσπι (61' Ρούμπεν Γκαρσία), Σίτο (46' Τιλίκα), Σόνι και Μπαράλες (68' Ριέρα).

Ειδήσεις σήμερα:

“Fake News”: Συνέδριο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ για την παραπληροφόρηση

Παράσχος: Παρελθόν από τον Ατρόμητο

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Το ταξίδι στο Μεξικό και ο έλεγχος από την ΑΑΔΕ