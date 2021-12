Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η ανάδρομη Αφροδίτη και οι “επανορθώσεις” (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Αυτήν την περίοδο κυριαρχεί η ανάδρομη Αφροδίτη, που αφορά ότι έχει να κάνει με τις σχέσεις, αλλά και τα χρήματα», είπε η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», την παραμονή των Χριστουγέννων.

Η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε πως «τώρα κάνει ανάδρομη διαδρομή η Αφροδίτη που σημαίνει «σκέφτομαι τα παλιά και θέλω να επανορθώσω, θέλω να ζητήσω συγγνώμη, να αποκαταστήσω πράγματα».

Μάλιστα, όπως προσέθεσε «η Αφροδίτη αγγίζει και τον Πλούτωνα, που δίνει ότι περισσότερο μπορεί, αγγίζοντας τις σχέσεις και τον έρωτα», συμπληρώνοντας πως «μέχρι τις 21 Ιανουαρίου είναι πολύ σημαντική περίοδος για να μπορέσουμε να επανορθώσουμε καταστάσεις που αφορούν την αγάπη, τον έρωτα, αλλά και τα οικονομικά».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





