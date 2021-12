Κόσμος

Πούτιν: Ενεργούν βλακωδώς όσοι δεν αφήνουν να λειτουργήσει ο Nord Stream-2

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Επίθεση" του Πούτιν για τον αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει τη Ρωσία με την Ευρώπη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θεωρεί ότι όσοι δεν αφήνουν να λειτουργήσει ο αγωγός Nord Stream-2 ενεργούν βλακωδώς.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε: «Σχετικά με τον Nord Stream-2, ναι, συμφωνώ με τις δικές σας εκτιμήσεις και αυτό είναι βλακεία για εκείνους που δεν δίνουν τη δυνατότητα να λειτουργήσει σ’ αυτό το σύστημα, επειδή οι πρόσθετες εισροές όγκων φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά θα μείωναν αναμφίβολα την τιμή του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο, στις spot αγορές».

Το σχόλιο αυτό έγινε έπειτα από την ομιλία του αρχηγού του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Ζιρινόφσκι, ο οποίος είπε ότι στην Ευρώπη «οι ίδιοι δεν ανοίγουν τον Nord Stream 2 και τώρα θα αρχίσουν να παγώνουν». «Από μόνοι τους χειροτερεύουν τη θέση τους» πρόσθεσε ο Ζιρινόφσκι.

Νωρίτερα ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ είχε δηλώσει, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, ότι το έργο του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 που συνδέει τη Ρωσία με την Ευρώπη έχει γίνει διαπραγματευτικό χαρτί σε ένα παιχνίδι που παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο αγωγός βρίσκεται εν αναμονή των εγκρίσεων της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής της Γερμανίας, σε μια περίοδο που η Ρωσία και η Δύση βρίσκονται σε μια αντιπαράθεση σε ζητήματα πολιτικής και ασφάλειας σχετικά με τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: Κυκλώματα δολοφόνων δρουν στην Τουρκία

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι

Κιλκίς: Αστυνομικοί έσωσαν παιδάκι ανήμερα των γενεθλίων του