Παναμάς: Ναρκωτικά - ρεκόρ το 2021

Οι Αρχές αρχές κατέσχεσαν επίσης πάνω από 12 εκατ. αμερικανικά δολάρια σε ρευστό και συνέλαβαν 710 ανθρώπους.

Οι αρχές του Παναμά κατέσχεσαν ποσότητα ναρκωτικών-ρεκόρ το 2021, συνολικά 126 τόνους, κυρίως κοκαΐνης, ανακοίνωσε το υπουργείο Ασφαλείας της κεντροαμερικάνικης χώρας χθες Κυριακή.

Συγκριτικά, το 2020 είχαν κατασχεθεί 81,7 τόνοι, το 2019 86,8 και το 2018 76,8, σύμφωνα με τους αριθμούς που παρέθεσε το υπουργείο σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Στο πλαίσιο του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών οι παναμαϊκές αρχές κατέσχεσαν επίσης πάνω από 12 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια σε ρευστό και συνέλαβαν 710 ανθρώπους, διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου.

Οι κατασχέσεις έγιναν στις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό, στις ακτές στην Καραϊβική Θάλασσα και σε αεροδρόμια. Η αεροπορία ναυτικού κατέσχεσε 86.332 πακέτα ναρκωτικών, η αστυνομία 29.525, η υπηρεσία συνόρων 11.011, απαρίθμησε το υπουργείο.

Η επαρχία όπου έγιναν οι μεγαλύτερες κατασχέσεις, κυρίως μέσα σε εμπορευματοκιβώτια, ήταν η Κολόν (βόρεια-κεντρικά): η ποσότητα των ναρκωτικών που εντοπίστηκε εκεί έφθασε τους 50 τόνους. Ακολούθησαν η επαρχία Τσιρίκι (20 τόνοι) και αυτή του Παναμά (18), πάντα σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο.

