Life

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Ελεύθερος για τη μία υπόθεση, κρατούμενος για την άλλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για τη μία υπόθεση ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, όμως παραμένει υπό κράτηση για νέα δίωξη.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του για τα «ροζ» βίντεο ο κατηγορούμενος Στάθης Παναγιωτόπουλος ο πρώην παρουσιαστής των Ράδιο Αρβύλα για την υπόθεση ανάρτησης βίντεο και φωτογραφιών ερωτικού περιεχομένου πρώην συντρόφου του στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος παραμένει κρατούμενος, καθώς πήρε προθεσμία να απολογηθεί για την τρίτη μήνυση εντός της εβδομάδας.

Σημειώνεται πως η πρώτη υπόθεση έχει οδηγηθεί ήδη στα δικαστηρία, ενώ η δεύτερη είναι αυτή για την οποία απολογήθηκε σήμερα Δευτέρα και κρίθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικών προσώπων, κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό βλάβης άλλου.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως του επιβλήθηκαν: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης 30.000 ευρώ.

Την Κυριακή κατατέθηκε νέα μήνυση από πρώην σύντροφό του η οποία έκπληκτη ανακάλυψε μετά το σάλο και δικά της βίντεο στο διαδίκτυο. Το πρωί της Δευτέρας του ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη και ως εκ τούτου κρατείται μέχρι να απολογηθεί και για την τρίτη υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα

Κορονοϊός – Πλεύρης: Αν χρειαστεί θα ληφθούν νέα μέτρα και πριν την Πρωτοχρονιά

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για νέο κύμα κακοκαιρίας

Κάρολος Παπούλιας: Την Τετάρτη το ύστατο χαίρε