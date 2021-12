Κορονοϊός - Καραντίνα: Αλλάζουν τα πρωτόκολλα

Υγεία - Περιβάλλον

Τι ισχύει πλέον για τους ασυμπτωματικούς

Σε πέντε από δέκα μέρες μειώνεται η καραντίνα για τους ασυμπτωματικούς με λοίμωξη Covid 19, όπως αποφασίστηκε από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων μετά και τις νέες οδηγίες του CDC.

Οι οδηγίες του CDC προβλέπουν ότι οι νέοι κανόνες θα αφορούν όσους έχουν μολυνθεί, είναι ανεμβολίαστοι, μερικώς εμβολιασμένοι, πλήρως εμβολιασμένοι ή έχουν κάνει και την αναμνηστική δόση.

Ο ασθενής θα μπαίνει σε απομόνωση από την πρώτη ημέρα που θα βρεθεί θετικός για πέντε ημέρες αντί για δέκα.

Στην λήξη του πενθήμερου αν παραμένουν ασυμπτωματικοί, τότε θα μπορούν να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους αλλά με μάσκα παντού ακόμα και στο σπίτι για άλλες πέντε ημέρες.

Αναμένεται ανακοίνωση με περισσότερες λεπτομέρειες.

