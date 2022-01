Κοινωνία

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Πώς θα λειτουργήσουν από αύριο

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κανονικά λειτουργούν αύριο, Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022, οι βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί της χώρας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/2021 (ΦΕΚ Β’ 6290/29-12-2021) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00».

«Για οποιαδήποτε εξέλιξη, με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση, μετά τις οδηγίες των ειδικών» διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

