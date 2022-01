Οικονομία

Υπουργείο Εργασίας: διευκρινίσεις για τις τριετίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας στο σενάριο κατάργησης των τριετιών, που κυκλοφορεί εσχάτως.

«Ας μην καταφεύγουν κάποιοι σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας σε σχέση με τις τριετίες» αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, επισημαίνοντας ότι η θέση του υπουργείου είναι γνωστή και διατυπωμένη ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

«Η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει παρέμβαση στην υπόθεση που εκκρεμεί στο ΣτΕ υπέρ της διατήρησης των τριετιών. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να τις καταργήσει; Η επανάληψη της διατήρησης των τριετιών είναι περιττή. Οι τριετίες σχετίζονται με τον νόμο που τις θέσπισε και όχι με τον κατώτατο μισθό», διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Στο χειρουργείο 4χρονη που κατάπιε λαμπάκι (βίντεο)

Άυλο συναινετικό διαζύγιο μέσω gov.gr

Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας: Συγκίνηση στο ύστατο χαίρε (εικόνες)