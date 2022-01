Life

Τζούμας για γυναικοκτονίες: είπα αυτά που δεν πιστεύω

Τι είπε στον ΑΝΤ1, το πρωί του Σαββάτου, ο καλλιτέχνης, μετά την δήλωση του που προκάλεσε σάλο.

«Όλο αυτό έγινε γιατί είχε αργήσει ο διευθυντής φωτογραφίας, είχε δουλειά στη Συγγρού. Δεύτερον, η αργία μητέρα πάσης κακίας. Τρίτον για πρώτη φορά στη ζωή μου αποφάσισα να το παίξω “κακό παιδί” και να πω πράγματα που δεν πιστεύω», είπε ο Κωνσταντίνος Τζούμας, μιλώντας το Σάββατο sτην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, για όσα είπε για τις γυναικοκτονίες και το γεγονός πως εν μέρει οφείλονται και στην φλυαρία των γυναικών.

Εν μέσω έντασης με παρουσιαστές και καλεσμένους στην εκπομπή, λόγω του ύφους και των συχνά προσβλητικών σχολίων του, ο Κωνσταντίνος Τζούμας ανέφερε πως σε σχέση με την δήλωση του που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, «δεν ισχύει τίποτα από ότι είπα. Άλο είπα χθες, άλλο θα πω την Κυριακή, άλλο θα πω την Πέμπτη. Είμαι αντιφατικός, όπως όλοι οι άνθρωποι».

Παρακολουθήστε όσα είπε ο Κωνσταντίνος Τζούμας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό»:

Η Ηρώ Ράντου αποδοκίμασε τα λεγόμενά του ως κατάπτυστα και τα πνεύματα οξύνθηκαν,. «Σιγά που σε εξόργισε! Είναι παγκόσμια μάστιγα για ποιους; Για τους κανιβάλους; Δεν είμαι κανίβαλος. Έχω τρυφερότητα για τα παιδιά και τις γυναίκες. Άντε από εδώ πρωί πρωί , άντε φύγετε από εδώ, ανόητη» είπε ο ηθοποιός.

Ο Παναγιώτης Στάθης και ο Νίκος Ρογκάκος έσπευσαν να στηρίξουν την άποψη της συμπαρούσιαστριας τους. «Δεν πρέπει να πείτε μία “συγγνώμη” στις οικογένειες που έχουν υποστεί αυτή τη βάσανο;» ρώτησε ο Νίκος Ρογκάκος.

«Ποιες οικογένειες; Άντε πρωί πρωί από εδώ πέρα! Σιγά τις οικογένειες! Τις οικογένειες που έχουν χάσει παιδιά… Που βλέπουν τηλεόραση από το πρωί ως το βράδυ!» ανέφερε γελώντας σαρκαστικά ο Κωνσταντίνος Τζούμας.

«Είμαι εναντίον των γυναικοκτονιών και υπέρ των γυναικών, τις λατρεύω. Δεν με ενδιαφέρουν οι κανίβαλοι που βλέπουν όλη την ημέρα τηλεόραση. Προφανώς για τις γυναικοκτονίες δεν μπορεί να παίζει ρόλο αν οι γυναίκες μιλούν πολύ ή τέτοια πράγματα», ανέφερε ακόμη ο Κωνσταντίνος Τζούμας.

Ο Πέτρος Τατσόπουλος, που ήταν καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής, αφού ολοκλήρωσε την νέα τοποθέτηση του ο ηθοποιός, σχολιάζοντας την είπε «νιώθω πάρα πολύ άσχημα, γιατί ο Κωνσταντίνος είναι ιδιαίτερα αγαπητό μου πρόσωπο».

