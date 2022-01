Πολιτική

Κορονοϊός - Γκάγκα στον ΑΝΤ1 για αναρρωτική: θα λυθεί σήμερα το θέμα με τον ΕΦΚΑ

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Τα τεστ, το πιστοποιητικό εμβολιασμού και η πληρωμή των αδειών νόσησης.

«Νομίζω ότι είναι επίτευγμα το ότι δόθηκαν πάνω από 7 εκατ. τεστ, υπάρχουν. Πολλοί λίγοι είναι που δεν κατάφεραν να πάρουν τεστ και σε αυτούς στείλαμε τα τεστ στα σχολεία. Για το ότι δόθηκαν 7 εκατομμύρια τεστ αξίζουν συγχαρητήρια», σχολίασε η Μίνα Γκάγκα μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», την ώρα που τα σχολεία της χώρας άνοιγαν από τις διακοπές των Χριστουγέννων.

΄Όπως είπε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, μέχρι στιγμής «έχουν βρεθεί θετικά 14.000 παιδιά, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν σε rapid test» και σχολίασε, όπως και η υφυπουργός Παιδείας είχε κάνει νωρίτερα ότι, «είμαστε πάντα έτοιμοι να αναθεωρήσουμε τα μέτρα και είμαστε πάντα σε ετοιμότητα».

Αναφορικά με τη λήξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού στο επτάμηνο, εντός της χώρας αλλά όχι εκτός, έκανε σύσταση «να γίνεται τεστ ακόμα κι αν πάει κάποιος στο Παρίσι», επισημαίνοντας πως «αυτό που δείχνουν τα δεδομένα είναι ότι, μετά τον 4ο μήνα να μειώνονται τα αντισώματα, ότι η 3η δόση προστατεύει περισσότερο από την Όμικρον».

Ερωτηθείσα για το αν θα υπάρξουν ανακοινώσεις για την υποχρεωτικότητα στους άνω των 50 ετών, απάντησε πως «δεν έχουμε συζητήσει κάτι για τους άνω των 50, αυτό που έχουμε δει είναι ότι, για τους άνω των 60 υπάρχει θέμα στις ΜΕΘ».

Τέλος, σχετικά με τη βεβαίωση γιατρού που θέλει ο ΕΦΚΑ για να πληρωθεί η άδεια νόσησης από κορονοϊό σε εργαζόμενους, αφού σχολίασε ότι, «φτάνει το rapid test» για την αποζημίωσή του, διαβεβαίωσε πως «θα το λύσουμε σήμερα».





