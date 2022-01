Κόσμος

ΗΠΑ: Ομηρία σε συναγωγή στο Τέξας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στην περιοχή έπειτα από μία κατεπείγουσα κλήση για την ομηρία στη συναγωγή.



Όλοι οι άνθρωποι που κρατούνταν όμηροι σε εβραϊκή συναγωγή στο Κόλεϊβιλ του Τέξας, απελευθερώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας, Γκρεγκ Άμποτ.

«Οι προσευχές εισακούστηκαν. Όλοι οι όμηροι είναι εν ζωή και ασφαλείς», έγραψε ο Άμποτ σε ανάρτησή του στο Twitter, έπειτα από ένα θρίλερ που διήρκεσε περισσότερες από δέκα ώρες.

Άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας (SWAT) αναπτύχθηκαν στην περιοχή έπειτα από μία κατεπείγουσα κλήση στις 10:41 (τοπική ώρα) για την ομηρία στη συναγωγή. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μέσα στο κτίριο και παραμένει αδιευκρίνιστο τι οπλισμό μπορεί να έχει ο φερόμενος ως δράστης.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για τέσσερις ομήρους, μεταξύ των οποίων και ένας ραβίνος.

Ο φερόμενος ως δράστης ακούστηκε να λέει, σε μία τηλεφωνική επικοινωνία (όπως πιστεύεται), κατά τη διάρκεια της λειτουργίας που μεταδιδόταν ζωντανά μέσω Facebook, ότι δεν ήθελε να κάνει κακό σε κανέναν και ότι πιστεύει πως θα πεθάνει, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Fort Worth Star-Telegram.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: “Ντου” αστυνομικών σε μαγαζί που έπαιζε μουσική (βίντεο)

Ο Πολάκης, το πρόστιμο σε σερβιτόρο και η απάντηση της ΕΛΑΣ

Καιρός: χαμηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Κυριακή