Κορονοϊός – Χανιά: Νοσηλεύεται βρέφος 20 ημερών

Ακόμη 4 παιδάκια νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων.

Ένα βρέφος μόλις 20 ημερών νόσησε από κορονοϊό και χρειάστηκε να μεταφερθεί από το Ρέθυμο στο νοσοκομείο Χανίων για νοσηλεία.

Όπως είπε στο ekriti ο Διοικητής του Νοσοκομείου Γιώργος Μπέας, το παιδάκι δεν μπορούσε λόγω ηλικίας να νοσηλευτεί στην Παιδιατρική κι έτσι μεταφέρθηκε στη Μονάδα Νεογνών.

Σήμερα, σύμφωνα με τον κ. Μπέα, στο νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύονται 71 ασθενείς στην κλινική covid και 8 στη ΜΕθ εκ των οποίων οι έξι είναι διασωληνωμένοι. Επίσης, στην Παιδιατρική Κλινική νοσηλεύονται και τέσσερα παιδιά.

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Διοικητή Κώστα Τερζάκη, νοσηλεύονται συνολικά 33 ασθενείς εκ των οποίων οι εννέα στη ΜΕΘ με τους 7 να είναι διασωληνωμένοι.

