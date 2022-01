Αθλητικά

Τζόκοβιτς: Αποθέωση στο Βελιγράδι (εικόνες)

Έφτασε στη Σερβία ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Η θερμή υποδοχή που του επιφύλασσαν οι συμπατριώτες του.

Την αποθέωση από τους συμπατριώτες του γνώρισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, κατά την άφιξή του στο Βελιγράδι, μετά την μεγάλη περιπέτεια που βίωσε τις 11 τελευταίες ημέρες στην Αυστραλία και τα όσα συνέβησαν που οδήγησαν στην απέλασή του από την χώρα.

Ο «Νολε» έμεινε εκτός από το Australian Open, το οποίο έχει κατακτήσει 9 φορές (τρεις τελευταίες συνεχόμενες), ωστόσο, παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους αθλητές στην πατρίδα του κι αυτό το απέδειξε ο κόσμος που συγκεντρώθηκε στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τον κορυφαίο τενίστα του κόσμου.

Παρότι αρχικά είχε διαρρεύσει ότι ο «Νολε» θα μετέβαινε κάπου αλλού για να ηρεμήσει με την οικογένειά του, εν τέλει αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Όταν αυτό έγινε γνωστό εκατοντάδες συμπατριώτες του συγκεντρώθηκαν στον χώρο του αεροδρομίου για να τον καλωσορίσουν.

Κρατώντας σημαίες και φωνάζοντας συνεχώς συνθήματα υπέρ του, με το που έκανε την εμφάνισή του αποθεώθηκε από τους παρευρισκόμενους. Ο 34χρονος πρωταθλητής παρά την κούραση (σωματική και ψυχολογική) που είχε, δέχτηκε να φωτογραφηθεί με μερικούς από τους φιλάθλους κι αφού τους χαιρέτησε κατευθύνθηκε προς το σπίτι του.

Όπως έχει συμφωνήσει με τους διοργανωτές του Australian Open δεν θα προβεί σε καμμία επίσημη δήλωση έως ότου ολοκληρωθεί το τουρνουά της Μελβούρνης, για ευνόητους λόγους. Αμέσως μετά, όμως, ο Τζόκοβιτς και η ομάδα του θα μιλήσουν για τα όλα συνέβησαν στην «χώρα των καγκουρώ» και τα οποία απασχόλησαν ολόκληρο τον πλανήτη.

Η κυβέρνηση της Σερβίας είναι στο πλευρό του κι αυτό διαπιστώθηκε μετά την επιστροφή του, όταν με εντολή των αρχών φωταγωγήθηκε το πιο ψηλό κτίριο του Βελιγραδίου με τα χρώματα της σημαίας της χώρας, γράφοντας: «Νόλε, είσαι το καμάρι της Σερβίας».

