Κυπριακό - Σακελλαροπούλου: Εμμονή της Τουρκίας σε απαράδεκτες αξιώσεις για λύση δύο κρατών

Συνάντηση με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Ιωάννη Κασουλίδη είχε η ΠτΔ.



Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον νέο Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Ιωάννη Κασουλίδη και του εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια για την εκ νέου ανάληψη των καθηκόντων του.

Η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε ότι η προηγούμενη εμπειρία του κ. Κασουλίδη στη θέση αυτή αποτελεί εγγύηση για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Κυπριακού Ελληνισμού και της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η εμμονή της Τουρκίας στις απαράδεκτες αξιώσεις για λύση δύο κρατών και «ισότιμης κυριαρχίας» αυτών, καθώς και η συνεχιζόμενη τουρκική επιθετικότητα στα Βαρώσια, στις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δεν πρόκειται να κάμψουν την προσήλωσή μας στην ευόδωση των προσπαθειών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συνολική επίλυση του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Από την πλευρά του, ο κ. Κασουλίδης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του κυπριακού Λαού προς τον ελληνικό, ανέφερε ότι η συμπόρευση αυτή αποτελεί το κύριο στήριγμα του κυπριακού αγώνα και τόνισε ότι η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια λειτουργική Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, με μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια, όπως ακριβώς προβλέπουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί πάγια πυξίδα της Κύπρου.

