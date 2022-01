Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 16χρονος που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 16χρονος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία 17χρονης ότι τη βίασε. Οι όροι που επιβλήθηκαν, τι ισχυρίστηκε στην απολογία του.

Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 16χρονος, μετά την απολογία του, για τη σεξουαλική κακοποίηση 17χρονης, στη Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος του 16χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος, αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως έγιναν όλα με τη συναίνεση της 17χρονης. Με σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα επιβλήθηκαν στον 16χρονο εποπτεία από επιμελητή ανηλίκων και απαγόρευση προσέγγισης της παθούσας.

Η καταγγελία έγινε, τη Τρίτη (20/1), στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, οπότε και κινήθηκαν αναζητήσεις που οδήγησαν στην άμεση σύλληψη του 16χρονου.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η καταγγέλλουσα, η πράξη έγινε ένα 24ωρο νωρίτερα, σε εξωτερικό χώρο σχολείου.

Πηγή: GrTimes

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Ελπίς”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για χιόνια και στην Αττική

Τροχαίο δυστύχημα στη Γλυφάδα

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)