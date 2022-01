Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε 16χρονο για βιασμό

Τι κατήγγειλε η ανήλικη στις Αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης.

Θύμα βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε 17χρονη στη Θεσσαλονίκη από 16χρονο. Η καταγγελία έγινε, χθες, στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, οπότε και κινήθηκαν αναζητήσεις που οδήγησαν στην άμεση σύλληψη του 16χρονου.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η καταγγέλλουσα, η πράξη έγινε ένα 24ωρο νωρίτερα, σε εξωτερικό χώρο.

Ο ανήλικος που συνελήφθη οδηγείται ενώπιον της εισαγγελικής Αρχής.

