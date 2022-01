Life

“The 2Night Show”: γυναικεία υπόθεση η Τετάρτη (εικόνες)

Ένα κυβερνητικό στέλεχος και ένα τηλεοπτικό πρόσωπο από τα παλιά, που εμφανίστηκε ξανά μετά απο χρόνια, θα μας κρατήσουν συντροφιά, μαζί με τον Γρηγόρη.



Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου. Το νεότερο στέλεχος της Κυβέρνησης περιγράφει πώς από καθηγήτρια του Cambridge έγινε συνεργάτιδα του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια ανέλαβε τις Κοινωνικές Υποθέσεις.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου μιλάει για την κατάσταση που αντιμετώπισε όταν βρέθηκε για πρώτη φορά στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά και στο Υπουργείο για να παραλάβει το γραφείο της. Επίσης, αναφέρεται στα στερεότυπα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην εργασία τους, αλλά και στα θέματα που αντιμετωπίζει, ως υφυπουργός, καθημερινά.

Γιατί γίνονται πιο εύκολα οι υιοθεσίες στην χώρα μας και ποια είναι η διαδικασία; Γιατί δεν θεώρησε σωστό να δώσει στη δημοσιότητα το όνομα του ορφανοτροφείου για το οποίο έγιναν σοβαρές καταγγελίες;

Μπορεί μια πολιτικός να «σπάσει αβγά» εύκολα; Τέλος, μιλάει για το όνειρό της, που επιδιώκει να γίνει πραγματικότητα, να μη ζει κανένα παιδί μέσα σε δομές, και συναντά τον μικρό Σπύρο Ντούγια στο δικό του στούντιο με πιο χαλαρή και παιχνιδιάρικη διάθεση.

***Η συνέντευξη της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου πολύ πριν η χώρα μας χτυπηθεί από τα άσχημα καιρικά φαινόμενα της «Ελπίδας».

Η Μαρίνα Λαμπροπούλου, η όμορφη και ταλαντούχα χορεύτρια, αλλά και κριτής του «DWTS» επισκέπτεται για πρώτη φορά το «The 2Night Show» και συναντά τον Γρηγόρη. Από το επιτυχημένο σόου «3,2,1 ΑΝΤ1», τη δεκαετία του ’90, ξετυλίγει τη διαδρομή της ζωής της που, ενώ της φέρθηκε σκληρά, εκείνη δεν έχασε ποτέ το χαμόγελο και τη δύναμή της.

Η Μαρίνα Λαμπροπούλου μιλάει για τον γάμο της, για τη μετακόμιση στην Καβάλα, για τον γιο της, αλλά και για τον αιφνίδιο θάνατο του συζύγου της που έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή της.

Πώς αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια που δέχεται ως η σκληρή της κριτικής επιτροπής; Πώς περνάει στο «DWTS»; Τι τηλεοπτικές εκπομπές θα ήθελε να παρουσιάσει;

Τέλος, μιλάει για την επιθυμία της να συναναστρέφεται με ανθρώπους που έχουν δύναμη ψυχής και δηλώνει αισιόδοξη για το μέλλον.

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

