Ινφαντίνο: Με Μουντιάλ κάθε διετία, δεν θα πνίγονται Αφρικανοί στη Μεσόγειο

H δήλωση του προέδρου της FIFA που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και οι διευκρινίσεις του μέσω twitter.



Σε διευκρινιστική τοποθέτηση προχώρησε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μετά τις «αντιδράσεις» που προκάλεσε το πρώτο σκέλος της ομιλίας του στο Συμβούλιο της Ευρώπης για το πλάνο διεξαγωγής Παγκοσμίου Κυπέλλου ανά δύο χρόνια, κατά την οποία επισήμανε πως ένα τέτοιο πρότζεκτ θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους Αφρικανούς, αντί να μεταναστεύσουν και να βρουν «θάνατο στη θάλασσα, προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο».

Ο ισχυρός άνδρας της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας, σε μήνυμα που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, τόνισε πως αυτό που είπε ήταν ένα γενικότερο σχόλιο και ότι δεν αφορούσε μόνο την Αφρική, ενώ δεν το συνδέει άμεσα με τη διεξαγωγή του Μουντιάλ ανά δύο χρόνια.

«Δεδομένου ότι κάποιες αναφορές μου που έγιναν στο Συμβούλιο της Ευρώπης νωρίτερα σήμερα φαίνεται να έχουν παρερμηνευθεί και μεταδοθεί εκτός του γενικότερου πλαισίου, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι στην ομιλία μου, το γενικότερο μήνυμά μου είναι ότι ο καθένας που βρίσκεται σε μια θέση λήψης αποφάσεων, έχει την ευθύνη να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρώπων ανά τον κόσμο. Αν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής, αλλά φυσικά όχι μόνο σε αυτή την ήπειρο, θα επιτρέψει στους ανθρώπους να πάρουν αυτές τις ευκαιρίες στις χώρες τους. Ήταν ένα γενικότερο σχόλιο, το οποίο δεν ήταν άμεσα συνδεδεμένο με την πιθανότητα να παίξουμε το Μουντιάλ ανά δύο χρόνια» ανέφερε ο Ινφαντίνο.

Η τοποθέτηση Ινφαντίνο που προκάλεσε αντιδράσεις

Κατά τη διάρκεια της ομιλία του στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τον κορυφαίο οργανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων της γηραιάς ηπείρου, ο Ινφαντίνο μίλησε με θέρμη για το πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσει το ποδόσφαιρο μεγαλύτερη οικονομική δυναμική σε χώρες εκτός Ευρώπης.

«Αυτό το ζήτημα δεν έχει να κάνει με το αν θέλουμε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο κάθε δύο χρόνια, αλλά με το τι θέλουμε να κάνουμε για το μέλλον του ποδοσφαίρου. Αν σκεφτούμε τον υπόλοιπο πλανήτη και τη μεγάλη πλειονότητα της Ευρώπης, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε τι φέρνει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ευκαιρία, ελπίδα, Εθνικές Ομάδες. Δεν μπορούμε να πούμε στον υπόλοιπο κόσμο "δώστε μας τα λεφτά σας, δώστε μας έναν καλό παίκτη αν έχετε, αλλά δείτε μας στην τηλεόραση"», τόνισε αρχικά ο Ελβετο-ιταλός δικηγόρος και πρόσθεσε:

«Πρέπει να τους συμπεριλάβουμε όλους. Πρέπει να βρούμε τρόπους να εντάξουμε όλον τον πλανήτη και να δώσουμε ελπίδα στους Αφρικανούς, ώστε να μη χρειάζεται να διασχίσουν τη Μεσόγειο για να βρουν μια καλύτερη ζωή, γιατί αν το κάνουν το πιθανότερο είναι να βρουν το θάνατο στη θάλασσα. Πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες, να δώσουμε αξιοπρέπεια. Όχι μέσω φιλανθρωπίας, αλλά επιτρέποντας στον υπόλοιπο κόσμο να συμμετάσχει. Ίσως το Παγκόσμιο Κύπελλο κάθε δύο χρόνια να μην είναι η απάντηση. Το συζητάμε».

Παρά την ομιλία του Ινφαντίνο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο οποίο συμμετέχουν 47 κράτη της γηραιάς ηπείρου, 5 ακόμη ως «παρατηρητές» και τρία ως παρατηρητές της συνέλευσής του, δεν έδειξε να πείθεται από τα επιχειρήματα του, απορρίπτοντας την πρόταση. Κι αυτό διότι είναι πολύ πιθανό να βλάψει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

«Το Συμβούλιο αμφισβητεί την ορθότητα του πλάνου που τίθεται υπό εξέταση από τη FIFA για διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάθε δύο χρόνια. Θεωρεί ότι μια τέτοια αλλαγή θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και γι' αυτό τόσο η UEFA, όσο και οι ευρωπαϊκές λίγκες αντιτίθενται σε αυτό το πρότζεκτ. Ενδέχεται να βλάψει επίσης ολόκληρο το αθλητικό οικοσύστημα, κάνοντας δύο βασικά παγκόσμια αθλητικά γεγονότα, το Παγκόσμιο Κύπελλο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να ανταγωνίζονται για τηλεοπτική κάλυψη και κατά συνέπεια οικονομική υποστήριξη» ανέφερε χαρακτηριστικά σε τοποθέτησή του το Συμβούλιο.

