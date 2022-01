“Το Πρωινό” - Χριστοπούλου για Καγιά: ότι ήταν να λυθεί, λύθηκε όπου έπρεπε (βίντεο)

Life

Τι είπε η κριτής του “Ελλάδα έχεις ταλέντο” για το σόου του ΑΝΤ1, την ληστεία που βίωσε με τον Πάνο Καλλίτση, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον “πόλεμο” στα social media.

«Στην τηλεόραση πιά δεν θα υπάρχουν οι μονάδες», είπε η Έλενα Χριστοπούλου, που την Παρασκευή ήταν καλεσμένη της εκπομπής «Το Πρωινό».

Η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε για το «Ελλάδα έχεις ταλέντο» και την σχέση της με τα άλλα μέλη της κριτικής επιτροπής, λέγοντας πως δεν περίμενε την αντιμετώπιση που είχαν εκείνη και η Κρυσταλλία Ρήγα από τους Γρηγόρη Αρναούτογλου και Τάκη Ζαχαράτο. Ακόμη είπε πως έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα και όταν προβληθούν τα επεισόδια θα γίνει σε ζωντανή μετάδοση ο τελικός του σόου του ΑΝΤ1.

Σχετικά με τον «πόλεμο» στα social media που δέχονται πρόσωπα των οποίων είναι μάνατζερ, η Έλενα Χριστοπούλου είπε πως «το κάνουν με πολύ κόσμο που έχω εγώ, κόσμο δικό μου και τα έχω πάρει πολύ άσχημα. Υπάρχουν άνθρωποι από άλλες εταιρείες που κάνουν αναφορές και δημιουργούν προβλήματα στους λογαριασμούς στα social media συνεργατών μου, όπως η φωτογραφία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, που δεν ήταν γυμνή, αλλά κάλυπτε το στήθος με τα χέρια της. Την κατέβασε το Instagram μετά από κάποια αναφορά. Την ανεβάσαμε ξανά και δεν έγινε κάτι, παραμένει εκεί»

Αναφερόμενη στην Βίκυ Καγιά και τις κόντρες με την ίδια και με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Έλενα Χριστοπούλου είπε «αν την δω στον δρόμο την Βίκυ Καγιά, θα της μιλήσω. Ότι ήταν να λύσω, το έχω λύσει εκεί που ήταν να λυθεί. Εγώ την θαυμάζω την Βίκυ Καγιά, από όταν την είχα δει στο θέατρο, είναι πολύ ταλαντούχα σε ότι κάνει. Εγώ δεν έχω να λύσω κάτι. Ότι έκανα έκανα και ότι λύθηκε λύθηκε».

«Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τηλεφώνησε στην Βίκυ Καγιά και έχουν αποκαταστήσει την σχέση τους. Αυτή είναι άλλη σχέση», ανέφερε σχετικά, λέγοντας ακόμη πως για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου υπάρχουν πλέον αρκετές προτάσεις για να παρουσιάσει τηλεοπτικά σόου.

Η Έλενα Χριστοπούλου αναφέρθηκε ακόμη στον σύντροφο της και στην καθημερινότητα τους, μαζί με τις γάτες τους, αλλά και στο περιστατικό με την ληστεία που είχε βιώσει μαζί με τον κομμωτή Πάνο Καλλίτση και τα συναισθήματα της όταν έμαθε πως και οι τρεις δράστες έχουν πλέον αποφυλακιστεί.

