Κοινωνία

Φωτιά σε λεωφορείο με επιβάτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο, τυλίχτηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Μαραθώνος και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα, όταν 15 λεπτά πριν από τις 6, ένα λεωφορείο με επιβάτες τυλίχτηκε στις φλόγες.

Το λεωφορείο κινούνταν επί της λεωφόρου Μαραθώνος στο ύψος της Παλλήνης όταν ξέσπασε η φωτιά και ευτυχώς οι επιβάτες και ο οδηγός πρόλαβαν και το εγκατέλειψαν έγκαιρα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, αλλά δεν πρόλαβαν να περιορίσουν τη φωτιά και το όχημα κάηκε ολοσχερώς.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Άνοδος θερμοκρασίας την Δευτέρα

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 155 σημεία

Πορτογαλία – εκλογές: Θρίαμβος της Κεντροαριστεράς