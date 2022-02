Κοινωνία

Σικίνος: σορός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη

Ποια είναι τα πρώτα στοιχεία για τη σορό που εντοπίστηκε βορειοανατολικά της Σικίνου.

Σορός άνδρα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή Ακρωτηρίου "ΜΑΛΤΑ", βορειοανατολικά της Σικίνου.

'Αμεσα στην εν λόγω περιοχή μετέβη περιπολικό σκάφος του Λιμενικού. Η σορός ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ίου.

Ο ανωτέρω άνδρας ήταν ενδεδυμένος με μπλε μπουφάν, παντελόνι τζιν χρώματος μαύρου, λευκά υποδήματα, ενώ έφερε γκρι φούτερ στη μέση.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.

