“The 2Night Show” Ατζαράκης: Δεν δηλώνω ηθοποιός, αλλά…

O γνωστός stand-up comedian, άνοιξε…. την καρδιά του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο Διονύσης Ατζαράκης ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πλατό της εκπομπής "The 2night show". O γνωστός stand-up comedian έδωσε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον αγαπημένο παρουσιαστή του ΑΝΤ1 κατά την οποία μίλησε για την τηλεοπτική του παρουσία αλλά και για το "J2US".

Ο Διονύσης Ατζαράκης σχολίασε αρχικά για τη φύση του επαγγέλματός του, "Δεν δηλώνω ηθοποιός, υπάρχουν πολύ πιο ταλαντούχοι άνθρωποι εκεί έξω αλλά αν χρειαστεί μπορεί να παίξω. Πήγα στη σχολή δεν ήθελα να ασχοληθώ αμιγώς με την υποκριτική, μου άρεσε να κάνω περισσότερο αστεία".

Μπορεί να σταθεί τηλεοπτικά μία stand - up εκπομπή; Ο ίδιος δεν εμφανίστηκε αρνητικός πάνω σε κάτι τέτοιο, "Η πρώτη μου εμφάνιση ήταν στις "Νύχτες Κωμωδίας". Θυμάμαι για μια ιστορία που είχα μπει σε κάτι αποδυτήρια. Δεν μπορώ να στο πω τώρα, δεν λειτουργεί έτσι. Πιστεύω ότι ακόμα μπορεί να γίνει stand - up στην τηλεόραση, αν γίνει σωστά"

Περνώντας στα τηλεοπτικά, ο λόγος που δεν δέχτηκε να βρεθεί στο λαμπερό "J2US" αφορούσε καθαρά τις φωνητικές του ικανότητες, "Μου είχαν προτείνει να πάω στο "J2US". Επειδή τραγουδάω μόνο στο μπάνιο και με ακούει μόνο ο γείτονας όπως σου είπα, είπα όχι. Δεν ντρέπομαι".

Τα πράγματα ήταν διαφορετικά για το "Ταξί" του Open, "Όταν με πήραν και μου έκαναν πρόταση τους είπα "Την ακούω, μου αρέσει, έρχομαι το συζητήσουμε". Μ' αρέσει. Γενικά έχω μια επιφύλαξη με την τηλεόραση, όταν μου κάνουν πρόταση έχω το "όχι" έτοιμο στο στόμα, ένιωσα ότι αυτό το πρότζεκτ μπορώ να το υποστηρίξω".

