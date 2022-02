“The 2Night Show”: Καλεσμένοι - έκπληξη την Τρίτη (εικόνες)

Life

"Αρωμα" γυναίκας στο αποψινό επεισόδιο του "The 2Night Show".

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Λάουρα Νάργες. Λαμπερή και ανανεωμένη, μοιράζεται μαζί μας τη σκληρή προσπάθεια που έκανε για την απώλεια κιλών, αλλά και τον στόχο της, τον οποίο πέτυχε με αυστηρή διατροφή και τακτική γυμναστική. Επίσης, μιλάει με ενθουσιασμό για τον μεγάλο έρωτα που βρήκε στο πρόσωπο του Χρήστου Σαντικάι και θυμάται στιγμές μαζί του, από την εποχή που ήταν μόνο φίλοι. Πότε συναντήθηκαν για πρώτη φορά; Ποια στιγμή κατάλαβε ότι υπάρχει κάτι περισσότερο μεταξύ τους; Θα δεχτεί την πρόταση γάμου που της ετοιμάζει ο Χρήστος; Μεταξύ άλλων, σχολιάζει την αποχώρησή της από το «The Voice», αλλά και το πώς βίωσε την εμπειρία του «J2US». Τέλος, ο Γρηγόρης την προκαλεί σε παιχνίδι, με ρίσκο να «χαλάσει» τη διατροφή της τρώγοντας… «Μαμούνα»!

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η ταλαντούχα Ανδρομάχη με την υπέροχη φωνή. Γεννημένη στη Γερμανία, μιλάει για την αγάπη που είχε από μικρή στη μουσική και πώς από τις σπουδές στη Γερμανική Φιλολογία οδηγήθηκε στον στόχο της που ήταν το τραγούδι. Βοήθησε την καριέρα της η συμμετοχή της στο «The Voice»; Γιατί αποκάλυψε το δυσάρεστο γεγονός που βίωσε, όταν διέρρευσαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες από προσωπικές της στιγμές, στην ηλικία των 15 ετών; Ποιο μήνυμα θέλει να περάσει στον κόσμο; Τέλος, παρέα με τους μουσικούς της ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

