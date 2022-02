Κοινωνία

Θάνατος 20χρονου ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Ο 20χρονος Πάρης έφυγε από τη ζωή στις 28 Νοεμβρίου έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από φροντιστή του ιδρύματος στο οποίο νοσηλευόταν.

Κομμάτι-κομμάτι συμπληρώνεται το παζλ του θανάτου ενός 20χρονου παιδιού στη Θεσσαλονίκη το οποίο κατέληξε τον Νοέμβριο του 2021 ενώ νοσηλευόταν στον αποκαλούμενο «ροζ θάλαμο» του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος».

Ο Πάρης έφυγε από τη ζωή στις 28 Νοεμβρίου έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό, με κάποια στελέχη του ιδρύματος να διατείνονται προς τους γονείς του παιδιού πως η αιτία θανάτου ήταν ένα χτύπημα με… παντόφλα που δέχθηκε από έτερο τρόφιμο στο κεφάλι.

Η kathimerini.gr, αποκαλύπτει κατ’ αποκλειστικότητα τα στοιχεία που «δείχνουν» πως πίσω από τον θάνατο του Πάρη δεν βρίσκεται κάποιος τρόφιμος, αλλά αντίθετα ένας φροντιστής του ιδρύματος ο οποίος φέρεται να τον ξυλοκόπησε και στη συνέχεια να προσπάθησε να συγκαλύψει το περιστατικό.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την «Λογοδοσία», δηλαδή από την έκθεση των όσων έγιναν την 28η Νοεμβρίου, στις 22.00 το βράδυ αναφέρθηκε από μία υπάλληλο πως ο εν λόγω φροντιστής που πήγε στο ίδρυμα για νυχτερινή βάρδια, εκτός από το ότι μύριζε έντονα αλκοόλ, άρχισε να κλωτσάει τον 20χρονο επειδή αυτός φώναζε. Την ώρα εκείνη μάλιστα ο νεαρός δεχόταν και χτυπήματα από έτερο τρόφιμο με μία παντόφλα, χωρίς ο καταγγελλόμενος φροντιστής να κάνει τίποτα ώστε να το αποτρέψει.

«Τον κλωτσούσε όπως και ο (όνομα τροφίμου) τον χτυπούσε με την παντόφλα, σε κοιλιά και πρόσωπο, χωρίς να τον αποτρέπει. Επίσης μύριζε έντονα ποτό. Δεν ήθελε να γράψω κάτι για αυτό, ούτε να το αναφέρω πουθενά» επισημαίνεται στο έγγραφο.

Επιπλέον, μετά το περιστατικό του ξυλοδαρμού και, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη «Λογοδοσία», ο άνδρας ζήτησε από τους συναδέλφους του να μην γράψουν τίποτα στο έγγραφο, αλλά αντίθετα να δώσουν την εικόνα πως όλα έγιναν καλώς.

Ενδεικτικό είναι άλλωστε το γεγονός πως, στο έγγραφο της «Λογοδοσίας», υπάρχει ένα σημείο το οποίο φέρει έναν αστερίσκο και στο οποίο επισημαίνεται πως στις 22.45 το βράδυ, δηλαδή μετά τον ξυλοδαρμό, ο Πάρης ήταν καλά στην υγεία του. Λίγο παρακάτω όμως τονίζεται από την ίδια υπάλληλο, πάλι με επισήμανση-αστερίσκο, πως το ότι έγραψε πως ο Πάρης στις 22.45 είναι καλά είναι ψέμα και το έγραψε λόγω φόβου, διότι ο φερόμενος ως δράστης τους έβγαζε φωτογραφίες και τους ζητούσε μετ’ επιτάσεως να μην γράψουν τίποτα για όσα συνέβησαν εκείνη την νύχτα.

Αναφορά κόλαφος

Το ίδιο συγκλονιστική είναι και η αναφορά που έγινε για το συμβάν από υπάλληλο της δομής. Όπως περιγράφει η γυναίκα που υπογράφει την αναφορά, στις 22.00 το βράδυ της 28ης Νοεμβρίου, μία εργαζόμενη του «ροζ θαλάμου» της είπε φοβισμένη πως ο καταγγελλόμενος φροντιστής που προσήλθε για νυχτερινή βάρδια, μύριζε έντονα αλκοόλ και χτύπησε με κλωτσιά τον 20χρονο γιατί αυτός φώναζε.

«Ανέβηκα στον θάλαμο για να δω τι γίνεται. Όταν μπήκα μέσα είδα έτερο τρόφιμο να χτυπά τον 20χρονο με την παντόφλα στην κοιλιακή χώρα και στο πρόσωπο, και να του φωνάζει σκάσε. Ο φροντιστής που ήταν δίπλα του δεν έκανε καμία κίνηση να τον αποτρέψει. Σήκωσα τον 20χρονο από το πάτωμα και είχε αίματα στο πρόσωπο. Στόμα, μύτη και άνω βλέφαρο. Ο φροντιστής έλεγε και ξαναέλεγε πως ο 20χρονος δεν έχει τίποτα και είναι καλά. (…) Στο διάστημα αυτό μου ζητούσε με έντονο ύφος να αποκρύψω και να τροποποιήσω τα γεγονότα. Μετά παρακαλούσε να τον βοηθήσω να μην χάσει τη δουλειά του» περιγράφει η υπάλληλος.

«Ο Πάρης βασανίστηκε μέσα στο ίδρυμα»

Για ξεκάθαρη εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας του Πάρη, κ. Δημήτρης Γκολέμης.

«Ο τραγικός θάνατος του Πάρη από βασανισμό μέσα στο ίδρυμα Αγ. Δημήτριος Θεσσαλονίκης είναι κάτι που συγκλονίζει. Σε τέτοιου είδους τραγικές υποθέσεις που αφορούν σε παιδιά μας τόσο ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας, οι διαδικασίες απονομής της Δικαιοσύνης θα πρέπει να κινούνται ταχύτητα.

Η θέση της οικογένειας του Πάρη είναι ότι υπήρξε σαφέστατη εγκληματική ενέργεια σε βάρος του από πρόθεση από συγκεκριμένο εργαζόμενο, αλλά και εγκληματική αμέλεια των λοιπών εμπλεκομένων παραγόντων του ιδρύματος. Οι συνθήκες που έλαβε χώρα ο τραγικός θάνατος του Πάρη είναι ξεκάθαρες. Δεν μπορεί η ανακριτική έρευνα να καθυστερήσει. Πρέπει να προχωρήσει σε βάθος και άμεσα. Σε αυτή την προσπάθεια θα είμαστε ανυποχώρητοι, διότι έρχονται διαρκώς νέα συγκλονιστικά στοιχεία σε γνώση μας!».

